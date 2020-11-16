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東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

2020年11月16日 15:07

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記事提供元：フィスコ


*15:07JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか、空運業、不動産業、保険業、金属製品なども上昇。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか、倉庫・運輸関連業、医薬品、情報・通信業、電力・ガス業なども下落。

業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 274.45 ／ 5.21
2. 空運業 ／ 183.7 ／ 4.62
3. 不動産業 ／ 1,304.69 ／ 3.94
4. 保険業 ／ 936.17 ／ 3.28
5. 金属製品 ／ 1,145.74 ／ 2.87
6. 鉄鋼 ／ 302.67 ／ 2.81
7. 輸送用機器 ／ 2,683.03 ／ 2.80
8. ガラス・土石製品 ／ 1,035.72 ／ 2.52
9. 非鉄金属 ／ 844.45 ／ 2.47
10. パルプ・紙 ／ 460.97 ／ 2.45
11. 銀行業 ／ 124.36 ／ 2.43
12. 電気機器 ／ 2,991.76 ／ 2.21
13. 繊維業 ／ 524.26 ／ 2.12
14. サービス業 ／ 2,642.05 ／ 2.10
15. 食料品 ／ 1,664.55 ／ 2.00
16. ゴム製品 ／ 2,605.41 ／ 1.93
17. 証券業 ／ 330.61 ／ 1.88
18. 鉱業 ／ 167.06 ／ 1.79
19. 卸売業 ／ 1,484.48 ／ 1.70
20. その他金融業 ／ 600.11 ／ 1.65
21. 陸運業 ／ 1,893.94 ／ 1.61
22. 建設業 ／ 1,044.61 ／ 1.57
23. 小売業 ／ 1,350.75 ／ 1.48
24. 石油・石炭製品 ／ 822.78 ／ 1.44
25. 機械 ／ 2,069.63 ／ 1.31
26. 化学工業 ／ 2,143.23 ／ 1.23
27. 精密機器 ／ 9,269.38 ／ 0.92
28. 水産・農林業 ／ 445.14 ／ 0.85
29. 電力・ガス業 ／ 375.91 ／ 0.73
30. 情報・通信業 ／ 4,502.89 ／ 0.53
31. 医薬品 ／ 3,250.17 ／ 0.33
32. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,621.3 ／ 0.00
33. その他製品 ／ 3,369.05 ／ -0.51《FA》

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