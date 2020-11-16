

*15:07JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか、空運業、不動産業、保険業、金属製品なども上昇。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか、倉庫・運輸関連業、医薬品、情報・通信業、電力・ガス業なども下落。

業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 274.45 ／ 5.21

2. 空運業 ／ 183.7 ／ 4.62

3. 不動産業 ／ 1,304.69 ／ 3.94

4. 保険業 ／ 936.17 ／ 3.28

5. 金属製品 ／ 1,145.74 ／ 2.87

6. 鉄鋼 ／ 302.67 ／ 2.81

7. 輸送用機器 ／ 2,683.03 ／ 2.80

8. ガラス・土石製品 ／ 1,035.72 ／ 2.52

9. 非鉄金属 ／ 844.45 ／ 2.47

10. パルプ・紙 ／ 460.97 ／ 2.45

11. 銀行業 ／ 124.36 ／ 2.43

12. 電気機器 ／ 2,991.76 ／ 2.21

13. 繊維業 ／ 524.26 ／ 2.12

14. サービス業 ／ 2,642.05 ／ 2.10

15. 食料品 ／ 1,664.55 ／ 2.00

16. ゴム製品 ／ 2,605.41 ／ 1.93

17. 証券業 ／ 330.61 ／ 1.88

18. 鉱業 ／ 167.06 ／ 1.79

19. 卸売業 ／ 1,484.48 ／ 1.70

20. その他金融業 ／ 600.11 ／ 1.65

21. 陸運業 ／ 1,893.94 ／ 1.61

22. 建設業 ／ 1,044.61 ／ 1.57

23. 小売業 ／ 1,350.75 ／ 1.48

24. 石油・石炭製品 ／ 822.78 ／ 1.44

25. 機械 ／ 2,069.63 ／ 1.31

26. 化学工業 ／ 2,143.23 ／ 1.23

27. 精密機器 ／ 9,269.38 ／ 0.92

28. 水産・農林業 ／ 445.14 ／ 0.85

29. 電力・ガス業 ／ 375.91 ／ 0.73

30. 情報・通信業 ／ 4,502.89 ／ 0.53

31. 医薬品 ／ 3,250.17 ／ 0.33

32. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,621.3 ／ 0.00

33. その他製品 ／ 3,369.05 ／ -0.51《FA》