メゾン ミハラヤスヒロ“コカ・コーラ”ロゴのアトモス別注スニーカー、虹色グラデカラー

アトモス(atmos)から、コカ・コーラ(COCA-COLA)のロゴにフューチャーしたメゾン ミハラヤスヒロ(Maison MIHARA YASUHIRO)の別注スニーカーが登場。2020年11月14日(土)より、アトモス 千駄ヶ谷店などで発売される。

■“コカ・コーラ”ロゴのレインボースニーカー

ミハラヤスヒロのスニーカーは、手でこねた樹脂粘土を3DスキャンしたEVA素材のボリュームソールが特徴。今回はそんなユニークなスニーカーの左右に、カタカナと英語でコカ・コーラのロゴプリントをあしらっている。カラーは、コカ・コーラのカラーとしてお馴染みのコーク レッド、定番のブラックに加え、色鮮やかなレインボーグラデーションカラーの3色を用意した。

■“コカ・コーラ”ロゴのジャケットやTシャツも

なお、このスニーカーは、アトモスとコカ・コーラによる2020年秋冬カプセルコレクションから登場。カプセルコレクションには、スニーカーだけでなく、コカ・コーラのロゴ入りバーシティジャケットやフーディー、スウェットパンツ、Tシャツ、キャップなどが揃う。

【詳細】

コカ・コーラ x アトモス 2020年秋冬カプセルコレクション

発売日:2020年11月14日(土)



■スニーカー

販売店舗:アトモス 千駄ヶ谷店、アトモスオンラインショップ

価格:MAISON MIHARA YASUHIRO COCA-COLA × atmos OG SOLE SNEAKER 30,000円+税

サイズ:23.0cm、24.0cm、24.5cm、25.0cm、25.5cm、26.5cm、27.5cm。28cm

■アパレル

販売店舗:アトモス各店、アトモスオンラインショップ

価格:

・COCA-COLA by ATMOS LAB DRINK DELICIOUS VARSITY JACKET 33,000円+税

・COCA-COLA by ATMOS LAB DRINK DELICIOUS HOODIE 13,000円+税

・COCA-COLA by ATMOS LAB DRINK DELICIOUS TEE 5,000円+税

・COCA-COLA by ATMOS LAB DRINK DELICIOUS 6PANEL CAP 6,000円+税

【問い合わせ先】

アトモス カスタマー

TEL:03-6629-5075