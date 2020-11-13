関連記事
*17:08JST 【M&A速報：2020/11/13（2）】島忠、ニトリHDと経営統合契約締結 16日からTOB開始
■島忠<8184>、ニトリHD<9843>と経営統合契約締結 16日からTOB開始
■データサイエンティストコミュニティ運営のNishika、サイバーエージェント・キャピタルなどから資金調達を実施
■HIRAC FUND、シェアサロン事業のサロウィンに出資
■藍澤證券<8708>、あけぼの投資顧問を子会社化
■パナソニック<6752>、代表取締役社長に楠見雄規常務執行役員 津賀一宏社長は取締役会長に
■パナソニック<6752>、持株会社体制に移行 社名を「パナソニックホールディングス」に変更
■三光合成<7888>、合成樹脂成形品製造のHMヤマトから射出成形・加工事業を譲り受け
■システムソフト<7527>、APAMAN<8889>子会社でコワーキングスペース運営等のfabbitを吸収合併
■日本フェンオール<6870>、ニューホライズンキャピタル投資先のシバウラ防災製作所を買収
■うるる<3979>、出張撮影マッチングサイト運営のOur Photoを買収
■ディア・ライフ<3245>、NFCホールディングス<7169>が設立する新会社の子会社化で基本合意
■常磐開発<1782>、MBOを実施 非上場化へ
■野村証券、阿波銀行<8388>の一部業務を承継
■オリンパス<7733>、グループの国内販売機能の再編について検討を開始
■スプリックス<7030>、学習塾運営の湘南ゼミナールを買収
■エル・ティー・エス<6560>、システム企画開発のソフテックを買収
■PCIホールディングス<3918>、中期経営計画を発表
■マツモトキヨシHD<3088>、買収防衛策を廃止
■フォーサイド<2330>、不動産子会社2社を合併
■スペースバリューHD<1448>、中期経営計画を発表
■デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、リヴァンプ出資先でブランド関連アドバイザリーサービスのCIAを買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ＥＭシステムズ 2Q減収も、医科システム事業及び介護・福祉システム事業で課金売上高が順調に増加 11/13 16:38
- 新興市場銘柄ダイジェスト:PSSは大幅に3日続伸、Eストアーがストップ高 11/13 16:37
- ベルトラ 3Qは売上高が8.40億円、国内旅行は徐々に回復 11/13 16:23
- アイダエンンジニアリング 1Qは減収も2Qは回復 11/13 16:01
- アルファ 2Qは減収、国内外の自動車販売の低迷やコロナ禍よる世界各地の一時的な生産休止の影響受ける 11/13 15:43
広告
広告
広告