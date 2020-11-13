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【M&A速報：2020/11/13（2）】島忠、ニトリHDと経営統合契約締結　16日からTOB開始

2020年11月13日 17:08

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記事提供元：フィスコ


*17:08JST 【M&A速報：2020/11/13（2）】島忠、ニトリHDと経営統合契約締結　16日からTOB開始
■島忠<8184>、ニトリHD<9843>と経営統合契約締結　16日からTOB開始

■データサイエンティストコミュニティ運営のNishika、サイバーエージェント・キャピタルなどから資金調達を実施

■HIRAC FUND、シェアサロン事業のサロウィンに出資

■藍澤證券<8708>、あけぼの投資顧問を子会社化

■パナソニック<6752>、代表取締役社長に楠見雄規常務執行役員　津賀一宏社長は取締役会長に

■パナソニック<6752>、持株会社体制に移行　社名を「パナソニックホールディングス」に変更

■三光合成<7888>、合成樹脂成形品製造のHMヤマトから射出成形・加工事業を譲り受け

■システムソフト<7527>、APAMAN<8889>子会社でコワーキングスペース運営等のfabbitを吸収合併

■日本フェンオール<6870>、ニューホライズンキャピタル投資先のシバウラ防災製作所を買収

■うるる<3979>、出張撮影マッチングサイト運営のOur Photoを買収

■ディア・ライフ<3245>、NFCホールディングス<7169>が設立する新会社の子会社化で基本合意

■常磐開発<1782>、MBOを実施　非上場化へ

■野村証券、阿波銀行<8388>の一部業務を承継

■オリンパス<7733>、グループの国内販売機能の再編について検討を開始

■スプリックス<7030>、学習塾運営の湘南ゼミナールを買収

■エル・ティー・エス<6560>、システム企画開発のソフテックを買収

■PCIホールディングス<3918>、中期経営計画を発表

■マツモトキヨシHD<3088>、買収防衛策を廃止

■フォーサイド<2330>、不動産子会社2社を合併

■スペースバリューHD<1448>、中期経営計画を発表

■デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、リヴァンプ出資先でブランド関連アドバイザリーサービスのCIAを買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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