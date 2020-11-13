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出来高変化率ランキング（14時台）～日本テレホン、アジア航などがランクイン

2020年11月13日 15:02

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記事提供元：フィスコ


*15:02JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本テレホン、アジア航などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月13日　14:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4558> 中京医薬　　　　　 　8136900 　440600　 1746.78% 16.75%
<3698> CRI・MW　　　 　343000 　33300　 930.03% 9.55%
<2138> クルーズ　　　　　 　806100 　90480　 790.92% -14.06%
<7707> PSS　　　　　　 　9057000 　1037900　 772.63% 21.45%
<3853> アステリア　　　　 　2701700 　314220　 759.81% 17.78%
<7071> アンビスHD　　　 　291300 　34280　 749.77% 13.47%
<3604> 川本産業　　　　　 　2824200 　333060　 747.96% 20.46%
<7980> 重松製　　　　　　 　791900 　97360　 713.37% 9.3%
<3992> ニーズウェル　　　 　355500 　49600　 616.73% 9.81%
<7806> MTG　　　　　　 　1833200 　269600　 579.97% 5.34%
<6187> リタリコ　　　　　 　343100 　53360　 542.99% 17.21%
<3689> イグニス　　　　　 　2628700 　416460　 531.20% -22.77%
<3904> カヤック　　　　　 　453600 　74040　 512.64% 3.15%
<7047> ポート　　　　　　 　985300 　164320　 499.62% 15.5%
<6369> トーヨーカネツ　　 　232300 　41020　 466.31% -10.51%
<7963> 興研　　　　　　　 　216200 　39460　 447.90% 6.93%
<6194> アトラエ　　　　　 　167400 　30900　 441.75% -4.82%
<9273> コーア商事H　　　 　439300 　81320　 440.21% 22.04%
<2170> LINK&M　　　 　2717400 　543220　 400.24% 12.93%
<3934> ベネフィットJ　　 　439900 　88460　 397.29% 4.34%
<3727> APLIX　　　　 　1436900 　300880　 377.57% -19.44%
<4488> AIinside　 　413500 　87420　 373.00% 17.56%
<2987> タスキ　　　　　　 　195400 　42040　 364.80% -7.08%
<3409> 北日紡　　　　　　 　1479400 　354700　 317.08% 16.02%
<9425>* 日本テレホン　　　 　530700 　128000　 314.61% 0%
<6033> エクストリーム　　 　107300 　25940　 313.65% -10.63%
<4445> リビンテクノ　　　 　85500 　21000　 307.14% -12.84%
<6096> レアジョブ　　　　 　377900 　96820　 290.31% 6.17%
<9233>* アジア航　　　　　 　334900 　90040　 271.95% -15.19%
<3928>* マイネット　　　　 　957900 　266340　 259.65% -16.72%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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