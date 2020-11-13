ＰＳＳ　大幅に3日続伸、21年6月期第1四半期の営業損益が黒字転換、PCR検査装置など好調／新興市場スナップショット



*14:43JST <7707> ＰＳＳ 1408 +261

大幅に3日続伸。21年6月期第1四半期（20年7-9月）の営業損益が1.98億円の黒字（前年同期実績1.03億円の赤字）になったと午後1時過ぎに発表し、買いが集まっている。新型コロナウイルス検査の需要に対応するために販売開始した全自動PCR検査装置やDNA自動抽出装置、付属する試薬・消耗品が好調で、黒字転換に寄与した。通期予想は5.00億円の黒字（前期実績0.82億円の赤字）で据え置いた。進捗率は39.6％。《FA》