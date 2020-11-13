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アンビス　大幅に続伸、21年9月期の営業利益予想26.3％増、年間配当は9円に増配／新興市場スナップショット

2020年11月13日 14:29

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記事提供元：フィスコ


*14:29JST <7071> アンビス 3620 +465
大幅に続伸。21年9月期の営業利益予想を前期比26.3％増の23.07億円と発表している。有料老人ホーム「医心館」を中心に事業拡大を進め、11施設を新規に開設する。年間配当予想は9.00円とし、前期（6.00円）から増配する。同時に発表した20年9月期の営業利益は100.8％増の18.26億円で着地した。慢性期や終末期にある患者の医療や看護・介護の需要の高まりを受け、利益が拡大した。《FA》

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