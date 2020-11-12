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記事提供元：フィスコ
*16:44JST 【M&A速報：2020/11/12（2）】伊藤忠、工業系廃棄物処理サービスのサウジアラビアEDCO社の株式取得
■伊藤忠商事<8001>、工業系廃棄物処理サービス提供のサウジアラビアEDCO社の株式取得
■歯愛メディカル<3540>、新潟市を拠点とする新潟県民電力を買収
■ミライトHD<1417>、子会社2社との合併検討開始を決議
■次世代型テーマパーク「リトルプラネット」運営のプレースホルダ、キッズイベント企画のワックと資本業務提携
■テレビ朝日HD<9409>、商品企画・開発のイッティを買収
■近鉄グループホールディングス<9041>、プロ用ツールの製造販売を手がけるサカエを買収
■黒田精工<7726>、電子機器製造販売子会社の永昇電子を吸収合併
■カクヤスグループ<7686>、福岡県・長崎県を中心とした業務用酒販店のダンガミを買収
■日精樹脂工業<6293>、射出成形機製造販売の米国子会社2社を合併
■ロゼッタ<6182>、リアルタイム音声翻訳ツール「オンヤク」開発パートナーのVoiceAppと資本業務提携
■日鉄物産<9810>、次世代植物肉「ミラクルミート」開発のスタートアップDAIZと資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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