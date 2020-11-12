フリー　大幅に3日ぶり反発、21年6月期第1四半期の営業損失2.72億円、赤字縮小／新興市場スナップショット

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大幅に3日ぶり反発。21年6月期第1四半期（20年7-9月）の営業損益を2.72億円の赤字（前年同期は4.86億円の赤字）と発表している。調整後営業利益は2.69億円の赤字（同3.95億円の赤字）。ダイレクトセールスの組織拡大や金融機関などとの連携を強化したほか、主要サービスの機能改善などが奏功し、赤字が縮小した。通期予想は営業利益が非開示、調整後営業利益は22.12億円の赤字で据え置いた。《HH》