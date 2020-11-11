ＪＴＯＷＥＲ　大幅に反発、21年3月期営業利益予想を従来比倍増に上方修正、国内IBS事業が順調／新興市場スナップショット



*14:39JST <4485> ＪＴＯＷＥＲ 7890 +450

大幅に反発。21年3月期の営業利益を従来予想の1.50億円から3.00億円（前期実績0.69億円）に上方修正している。大型施設内での携帯インフラのシェアリングを行う国内IBS事業が想定よりも順調に進んでいることに加え、リモートワークの実施や採用の後ずれで経費が減少しており、利益が上振れる見通し。第2四半期累計（20年4-9月）の営業利益は1.87億円（前年同期実績0.10億円）で着地した。《FA》