リボミック　大幅に続伸、新型コロナ感染試験でアプタマーの阻害効果を確認／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*09:48JST <4591> リボミック 403 +12
大幅に続伸。東京大学医科学研究所アジア感染症研究拠点と進めている新型コロナウイルスに対する阻害性アプタマーの細胞レベルでのウイルス感染試験で、阻害効果を確認したと発表している。今後、生ウイルスを用いた細胞レベルでの感染・増殖試験を行い、アプタマーの阻害効果の詳細な解析や動物試験に向けた体内安定性の向上などを図り、化合物の創出を進めるとしている。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- 神田通機 ストップ高買い気配、21年3月期営業利益予想を上方修正、年間配当は20円に増額／新興市場スナップショット 11/10 09:34
- JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20は高安まちまち／JASDAQ市況 11/ 9 18:03
- マザーズ指数は反発、出遅れの直近IPO銘柄や材料株などを中心に物色意欲旺盛／マザーズ市況 11/ 9 16:01
- ヒューマンＨＤ ストップ高買い気配、21年3月期第2四半期営業利益を上方修正、人材関連事業好調／新興市場スナップショット 11/ 9 14:40
- 不二ラテ ストップ安、21年3月期第2四半期の営業利益47.8％減、海外需要減で会社計画下回る／新興市場スナップショット 11/ 9 14:17
広告
広告
広告