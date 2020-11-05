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AMERI、中国・上海新天地に海外1号店をオープンへ

2020年11月5日 16:53

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記事提供元：アパレルウェブ

　B STONE株式会社(東京都渋谷区/代表取締役 黒石奈央子)は、11月16日(月)、セレクトショップ「AMERI(アメリ)」の新店舗を中国・上海の新天地にオープンする。
 
　実店舗のオープンは代官山店、ルミネ新宿店、心斎橋店に続く第4店舗目ですが、海外での出店は今回が初めてとなる。「Ameri VINTAGE (アメリヴィンテージ)」は、オリジナルレディースブランド「AMERI (アメリ)」を中心に、インポートアイテムやデザイナーが海外から買い付けたヴィンテージアイテムなどを取り揃え、“NO RULES FOR FASHION”をコンセプトに今までにないスタイルを提案している。
 
　上海新天地店での店舗名は「AMERI（アメリ）」。新店舗OPENを記念に、ノベルティフェアを開催する他、最高5000元分(日本円で約１０万円相当)が当たるガチャガチャ抽選券の配布、上海新天地店限定カラーアイテムの発売など、特典を多数ご用意している。
■ノベルティ情報■

3000元(日本円で50,000円（税抜）)以上ご購入いただいたお客様に先着順でコスメバッグをプレゼント。

※対象店舗：上海新天地店(11/16～配布開始)

※先着40名様限定、なくなり次第終了。


AMERI　上海新天地店

住所：上海市黄浦区兴业路123弄6号2楼01单元

上海新天地时尚12階

営業時間：10：00～22：00
Ameri VINTAGE 公式ECサイト：

https://amerivintage.co.jp/

※この記事はアパレルウェブより提供を受けて配信しています。

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