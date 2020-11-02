

*17:26JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は151円83銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年12月限

寄付151円82銭 高値151円86銭 安値151円80銭 引け151円83銭

売買高総計15510枚

2年 418回 -0.120％

5年 145回 -0.100％

10年 360回 0.040％

20年 174回 0.405％

債券先物12月限は、151円82銭で取引を開始。前週末の米長期金利上昇を受けて売りが先行し、151円80銭まで下げた。その後、買い戻され151円86銭まで上げたが、株高や4日の10年債入札を控えて伸び悩んだ。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は0.87％、30年債は1.67％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.62％、英国債は0.26％、オーストラリア10年債は0.82％、NZ10年債は0.54％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:55 独・10月製造業PMI改定値（予想：58.0、速報値：58.0）

・18:00 ユーロ圏・10月製造業PMI改定値（予想：54.4、速報値：54.4）

・18:30 英・10月製造業PMI改定値（予想：53.3、速報値：53.3）

・23:45 米・10月製造業PMI改定値（予想：53.3、速報値：53.3）

・24:00 米・10月ISM製造業景況指数（予想：55.8、9月：55.4）

・24:00 米・9月建設支出（前月比予想：+1.0％、8月：+1.4％）

（米国は1日から冬時間に移行）《KK》