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*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サンリオ、Eギャランティなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月2日 13:26 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3542> VEGA 1168200 141840 723.60% -13.57%
<8256> プロルート 4573200 564560 710.05% 11.52%
<4308> Jストリーム 3063500 381780 702.43% 10.7%
<6727> ワコム 6489900 1246740 420.55% 14.62%
<5724> アサカ理研 129400 25200 413.49% 9.15%
<6817> スミダコーポ 464900 92940 400.22% 17.4%
<3932> アカツキ 331500 67600 390.38% 10.03%
<1482> ｉシェアーズ 米国債 158644 32420.8 389.33% -0.36%
<4345> シーティーエス 348200 82500 322.06% 5.27%
<3762> テクマト 1495100 355780 320.23% -18.04%
<1473> DIAMトピ 82200 19784 315.49% 1.81%
<4644> イマジニア 593900 150640 294.25% -15.72%
<4248> 竹本容器 225900 60000 276.50% -16.16%
<4812> ISID 239800 63920 275.16% -15.22%
<9715> トランスコスモ 403100 114840 251.01% -4.86%
<6888> アクモス 811000 235780 243.96% -17.22%
<7732> トプコン 2330600 705660 230.27% 16.43%
<2148> ITM 848300 258500 228.16% 11.31%
<7844> マーベラス 394700 124280 217.59% -0.51%
<2151> タケエイ 1306400 421480 209.96% 9.89%
<4816> 東映アニメ 93900 31260 200.38% -6.18%
<6777> santec 369600 123560 199.13% -3.26%
<3911> Aiming 3094600 1077520 187.20% -8.18%
<2326> デジアーツ 451100 157080 187.18% 12.21%
<7483> ドウシシャ 285000 103560 175.20% -4.59%
<3449> テクノフレックス 404300 151100 167.57% -18.96%
<9702> アイエスビー 252600 96340 162.20% -4.51%
<8136>*サンリオ 438900 168740 160.10% -5.95%
<8771>*Eギャランティ 492600 192460 155.95% -13.56%
<3630> 電算システム 227400 89220 154.88% -9.99%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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