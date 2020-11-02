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出来高変化率ランキング（13時台）～サンリオ、Eギャランティなどがランクイン

2020年11月2日 13:59

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記事提供元：フィスコ


*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サンリオ、Eギャランティなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月2日　13:26　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3542> VEGA　　　　　 　1168200 　141840　 723.60% -13.57%
<8256> プロルート　　　　 　4573200 　564560　 710.05% 11.52%
<4308> Jストリーム　　　 　3063500 　381780　 702.43% 10.7%
<6727> ワコム　　　　　　 　6489900 　1246740　 420.55% 14.62%
<5724> アサカ理研　　　　 　129400 　25200　 413.49% 9.15%
<6817> スミダコーポ　　　 　464900 　92940　 400.22% 17.4%
<3932> アカツキ　　　　　 　331500 　67600　 390.38% 10.03%
<1482> ｉシェアーズ　米国債 　158644 　32420.8　 389.33% -0.36%
<4345> シーティーエス　　 　348200 　82500　 322.06% 5.27%
<3762> テクマト　　　　　 　1495100 　355780　 320.23% -18.04%
<1473> DIAMトピ　　　 　82200 　19784　 315.49% 1.81%
<4644> イマジニア　　　　 　593900 　150640　 294.25% -15.72%
<4248> 竹本容器　　　　　 　225900 　60000　 276.50% -16.16%
<4812> ISID　　　　　 　239800 　63920　 275.16% -15.22%
<9715> トランスコスモ　　 　403100 　114840　 251.01% -4.86%
<6888> アクモス　　　　　 　811000 　235780　 243.96% -17.22%
<7732> トプコン　　　　　 　2330600 　705660　 230.27% 16.43%
<2148> ITM　　　　　　 　848300 　258500　 228.16% 11.31%
<7844> マーベラス　　　　 　394700 　124280　 217.59% -0.51%
<2151> タケエイ　　　　　 　1306400 　421480　 209.96% 9.89%
<4816> 東映アニメ　　　　 　93900 　31260　 200.38% -6.18%
<6777> santec　　　 　369600 　123560　 199.13% -3.26%
<3911> Aiming　　　 　3094600 　1077520　 187.20% -8.18%
<2326> デジアーツ　　　　 　451100 　157080　 187.18% 12.21%
<7483> ドウシシャ　　　　 　285000 　103560　 175.20% -4.59%
<3449> テクノフレックス　 　404300 　151100　 167.57% -18.96%
<9702> アイエスビー　　　 　252600 　96340　 162.20% -4.51%
<8136>*サンリオ　　　　　 　438900 　168740　 160.10% -5.95%
<8771>*Eギャランティ　　 　492600 　192460　 155.95% -13.56%
<3630> 電算システム　　　 　227400 　89220　 154.88% -9.99%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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