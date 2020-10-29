マーケット RSS

 

日電硝子は12月通期の予想営業利益25%増額修正など好感され戻り高値に迫る

2020年10月29日 09:45

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■FPD用ガラス好調でガラスファイバーも自動車向けなどに需要回復

　日本電気硝子<5214>(東1)は10月29日、出直りを強めて始まり、9時10分を過ぎて8%高の2107円(154円高)まで上げ、9月につけた直近高値2169円に迫っている。28日に第3四半期連結決算と業績予想の増額修正を発表し、注目再燃となった。

　12月通期の予想連結営業利益は、従来予想を25.0%引き上げて150億円の見込みとし、親会社株主に帰属する当期純利益は同55.6%引き上げて140億円の見込みとした。

　薄型パネルディスプレイ(FPD)用ガラスがテレビやIT関連のディスプレイ市場での旺盛な需要を背景に出荷好調で、ガラスファイバも自動車関連市場を中心に需要が回復しつつある、などとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
【編集長の視点】綿半ＨＤは分割落ち後安値も２Ｑ決算発表を先取り巣ごもり関連株買いの好機（2020/10/13）
【注目銘柄】日電子材料は２Ｑ決算発表を前に割安ハイテク株買いが再燃し反発（2020/10/20）
【注目銘柄】ＨＰＣシステムズは６月の上場来高値を目指す、２１年６月期増収増益予想（2020/10/07）
【注目銘柄】サイネックスは年初来高値を更新、ふるさと納税関連の出遅れ株買いが再燃（2020/09/30）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 米国株式相場は下落、欧米のコロナウイルス再流行を警戒（28日）
  2. NY株式：NYダウ943ドル安、欧米のコロナウイルス再流行を警戒
  3. アンジェス　3Qも引き続き遺伝子治療用製品・新型コロナウイルス感染症向けワクチンの研究開発を推進
  4. NY株式：NYダウ222ドル安、消費者信頼感の悪化もハイテクが下支え
  5. NY原油：大幅安で37.39ドル、株安を嫌気した売りが入る
  1. リビアとイランが原油価格の鍵を握る
  2. Delta-Fly　Pharmaは年初来高値に接近、新規抗がん剤開発目指す
  3. アンジェスが反発、「HGF遺伝子治療用製品」にも改めて期待が再燃
  4. NY株式：NYダウ650ドル安、新型コロナ拡大や追加経済対策の交渉行き詰まりを嫌気
  5. NY原油：反落、需要鈍化の思惑広がる
  1. 【話題】鳥貴族が「トリキマラソン」で注目される、来店客は増えるが…
  2. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  3. リビアとイランが原油価格の鍵を握る
  4. メキシコ湾のハリケーンで原油価格の上昇は続くか？
  5. トランプ大統領が緊急入院、高熱と伝えられる

広告

写真で見るニュース

  • ポルシェ・タイカン（画像: ポルシェAGの発表資料より）
  • インドで発表されたコンパクトSUV日産マグナイト（画像：日産自動車の発表資料より）
  • 木星を周回し火山から噴煙を上げる衛星イオのイメージ (c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), I. de Pater et al.; NRAO/AUI NSF, S. Dagnello; NASA/JPL/Space Science Institute
  • おとめ座付近にある多数の恒星によるシェル状構造　(c) レンセラー工科大学
  • クラウドファンディングで販売されているLanmodo NVS Vast Proの利用イメージ画像。（画像： TS TRADE発表資料より）
  • （画像: UNIの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

オーストラリアがマイナス金利を採用する日はくるか

不動産投資の融資で重要な項目とは?

ミスト気流で旨味を逃さず短時間で解凍する（画像: 中部電力の発表資料より）

中部電、HACCP対応の自動解凍機開発　冷蔵庫の最大6分の1の時間に短縮

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体