日電硝子は12月通期の予想営業利益25%増額修正など好感され戻り高値に迫る

■FPD用ガラス好調でガラスファイバーも自動車向けなどに需要回復

日本電気硝子<5214>(東1)は10月29日、出直りを強めて始まり、9時10分を過ぎて8%高の2107円(154円高)まで上げ、9月につけた直近高値2169円に迫っている。28日に第3四半期連結決算と業績予想の増額修正を発表し、注目再燃となった。

12月通期の予想連結営業利益は、従来予想を25.0%引き上げて150億円の見込みとし、親会社株主に帰属する当期純利益は同55.6%引き上げて140億円の見込みとした。

薄型パネルディスプレイ(FPD)用ガラスがテレビやIT関連のディスプレイ市場での旺盛な需要を背景に出荷好調で、ガラスファイバも自動車関連市場を中心に需要が回復しつつある、などとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・【編集長の視点】綿半ＨＤは分割落ち後安値も２Ｑ決算発表を先取り巣ごもり関連株買いの好機（2020/10/13）

・【注目銘柄】日電子材料は２Ｑ決算発表を前に割安ハイテク株買いが再燃し反発（2020/10/20）

・【注目銘柄】ＨＰＣシステムズは６月の上場来高値を目指す、２１年６月期増収増益予想（2020/10/07）

・【注目銘柄】サイネックスは年初来高値を更新、ふるさと納税関連の出遅れ株買いが再燃（2020/09/30）