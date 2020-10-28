ＤＭＰ　大幅に続伸、エッジAIプロセッサIPコア「ZIATMDV720」を横河電機子会社が採用／新興市場スナップショット

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大幅に続伸。エッジAIプロセッサIPコア「ZIATMDV720」が横河電機<6841>の子会社アムニモ（東京都）が提供する産業用IoTデバイスに採用されたと発表している。ディープラーニングの推論処理に特化し、エッジ側AI処理に適した超低消費電力プロセッサIPで、低消費電力、ローコストで高いAI推論処理性能を実現するという。28-30日に開催される「Japan IT Week秋」で試作デバイスを用いた映像認識ソリューションを参考展示する。《FA》