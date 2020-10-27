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【M&A速報：2020/10/27（2）】JSR<4185>、子会社の医学生物学研究所<4557>に対しTOBを実施

2020年10月27日 16:27

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記事提供元：フィスコ


*16:27JST 【M&A速報：2020/10/27（2）】JSR<4185>、子会社の医学生物学研究所<4557>に対しTOBを実施
■JSR<4185>、子会社の医学生物学研究所<4557>に対しTOBを実施　完全子会社化へ

■キリン堂HD<3194>、米ベインキャピタルと共同で実施したMBOが成立　上場廃止へ

■ANAホールディングス<9202>、総額4000億円の劣後特約付シンジケートローン契約を締結

■ANAホールディングス<9202>、「新しいビジネス・モデルへの変革」を発表　グループの旅行事業の再編とデジタル化など

■昭和電工<4004>、光半導体・レアアース合金事業を子会社の昭和電工光半導体に承継

■グリー<3632>、アプリゲーム・ライセンス事業を子会社ファンプレックスに承継　同社社名を「グリーエンターテインメント」に変更

■NTTデータ<9613>、三菱商事<8058>など7社、貿易情報連携プラットフォーム「TradeWaltz」運営のトレードワルツに共同出資

■出光興産<5019>、ENEOSからパラキシレンなど石油化学製品等を扱う知多製造所の一部設備の譲り受けで検討開始　同製造所の製造機能停止を受け

■スズケン<9987>、不眠症治療用アプリ開発などのサスメドに追加出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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  • おとめ座付近にある多数の恒星によるシェル状構造　(c) レンセラー工科大学
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