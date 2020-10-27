

*15:12JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほか、鉱業、ゴム製品、海運業、鉄鋼なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか、精密機器、情報・通信業、水産・農林業、サービス業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 3,389.22 ／ 2.24

2. 精密機器 ／ 8,478.76 ／ 1.02

3. 情報・通信業 ／ 4,408.06 ／ 0.75

4. 水産・農林業 ／ 452.26 ／ 0.50

5. サービス業 ／ 2,414.01 ／ 0.39

6. 食料品 ／ 1,550.71 ／ 0.37

7. 電気機器 ／ 2,742.6 ／ 0.30

8. 小売業 ／ 1,285.53 ／ 0.18

9. パルプ・紙 ／ 435.06 ／ 0.06

10. 化学工業 ／ 2,032.96 ／ -0.10

11. 証券業 ／ 322.36 ／ -0.14

12. 医薬品 ／ 2,990.03 ／ -0.16

13. その他金融業 ／ 569.39 ／ -0.20

14. 金属製品 ／ 1,071.31 ／ -0.26

15. 非鉄金属 ／ 779.43 ／ -0.27

16. 電力・ガス業 ／ 351.09 ／ -0.37

17. ガラス・土石製品 ／ 958.67 ／ -0.39

18. 繊維業 ／ 508.21 ／ -0.46

19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,570.52 ／ -0.52

20. 石油・石炭製品 ／ 803.1 ／ -0.58

21. 卸売業 ／ 1,418.12 ／ -0.61

22. 保険業 ／ 886.03 ／ -0.71

23. 機械 ／ 1,883.89 ／ -0.72

24. 銀行業 ／ 115.05 ／ -0.74

25. 陸運業 ／ 1,740.77 ／ -0.77

26. 輸送用機器 ／ 2,427.51 ／ -0.91

27. 建設業 ／ 976.46 ／ -1.11

28. 不動産業 ／ 1,182.78 ／ -1.46

29. 鉄鋼 ／ 280.32 ／ -1.48

30. 海運業 ／ 250.26 ／ -2.28

31. ゴム製品 ／ 2,528.83 ／ -2.32

32. 鉱業 ／ 160.97 ／ -2.94

33. 空運業 ／ 173.58 ／ -3.65《FA》