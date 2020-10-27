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東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

2020年10月27日 15:12

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記事提供元：フィスコ


*15:12JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか、鉱業、ゴム製品、海運業、鉄鋼なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか、精密機器、情報・通信業、水産・農林業、サービス業なども上昇。


業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 3,389.22 ／ 2.24
2. 精密機器 ／ 8,478.76 ／ 1.02
3. 情報・通信業 ／ 4,408.06 ／ 0.75
4. 水産・農林業 ／ 452.26 ／ 0.50
5. サービス業 ／ 2,414.01 ／ 0.39
6. 食料品 ／ 1,550.71 ／ 0.37
7. 電気機器 ／ 2,742.6 ／ 0.30
8. 小売業 ／ 1,285.53 ／ 0.18
9. パルプ・紙 ／ 435.06 ／ 0.06
10. 化学工業 ／ 2,032.96 ／ -0.10
11. 証券業 ／ 322.36 ／ -0.14
12. 医薬品 ／ 2,990.03 ／ -0.16
13. その他金融業 ／ 569.39 ／ -0.20
14. 金属製品 ／ 1,071.31 ／ -0.26
15. 非鉄金属 ／ 779.43 ／ -0.27
16. 電力・ガス業 ／ 351.09 ／ -0.37
17. ガラス・土石製品 ／ 958.67 ／ -0.39
18. 繊維業 ／ 508.21 ／ -0.46
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,570.52 ／ -0.52
20. 石油・石炭製品 ／ 803.1 ／ -0.58
21. 卸売業 ／ 1,418.12 ／ -0.61
22. 保険業 ／ 886.03 ／ -0.71
23. 機械 ／ 1,883.89 ／ -0.72
24. 銀行業 ／ 115.05 ／ -0.74
25. 陸運業 ／ 1,740.77 ／ -0.77
26. 輸送用機器 ／ 2,427.51 ／ -0.91
27. 建設業 ／ 976.46 ／ -1.11
28. 不動産業 ／ 1,182.78 ／ -1.46
29. 鉄鋼 ／ 280.32 ／ -1.48
30. 海運業 ／ 250.26 ／ -2.28
31. ゴム製品 ／ 2,528.83 ／ -2.32
32. 鉱業 ／ 160.97 ／ -2.94
33. 空運業 ／ 173.58 ／ -3.65《FA》

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