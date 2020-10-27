弁護士コム　大幅に5日ぶり反発、21年3月期第2四半期は58.2％減も第1四半期から改善／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:28JST <6027> 弁護士コム 13730 +740
大幅に5日ぶり反発。21年3月期第2四半期累計（20年4-9月）の営業利益を前年同期比58.2％減の1.08億円と発表している。ただ、第1四半期（同95.9％減の0.07億円）と比べて大きく改善しており、買い材料視されている。9月の月間サイト訪問者数や有料会員数が減少したものの、第2四半期末時点の会員登録弁護士数や有料会員登録弁護士数が増加した。通期の営業利益予想は非開示。《FA》
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