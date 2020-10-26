Ａ＆Ｔ　大幅に反落、20年12月期第3四半期の営業利益62.0％減、進捗率40％で計画未達懸念／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:17JST <6722> Ａ＆Ｔ 1325 -84
大幅に反落。20年12月期第3四半期累計（20年1-9月）の営業利益を前年同期比62.0％減の2.93億円と発表している。新型コロナウイルスの影響で一部案件の稼働が延期したほか、前年同期の好調の反動で臨床検査機器システムが落ち込んだ。通期予想は前期比15.0％減の8.15億円で据え置いた。進捗率は36％にとどまっており、計画未達懸念から売り優勢となっている。《FA》
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