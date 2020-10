意外に多いアメリカ英語とイギリス英語の違い!? 代表的な単語・フレーズ5選

日本人が英語を学ぶ際に戸惑ってしまうのが、アメリカ英語とイギリス英語の違いである。発音も違うが表現の違いも意外に多いものだ。今回はアメリカ英語とイギリス英語で意味が異なる単語・フレーズ5選をピックアップして紹介する。

■flat

アメリカ英語での「flat」は「パンク」で「a flat tire」で「パンクしたタイヤ」のことである。ところがイギリス英語になると全く別の「アパート」の意味になる。「This is my flat」で「ここが私の家(アパート)」になる。アメリカでは「an apartment」となるので気を付けよう。

■first floor

文字通り建物の1階のことだがイギリスでは注意した方が良い。なぜならイギリスでは日本・アメリカの1階にあたるのは「ground floor」だからだ。Ground floor から1st、2ndと続く。イギリスでは2階に行ったつもりが3階だったということが無いようにしよう。

■holiday

日本でもお馴染みの単語「ホリデー」。休日という意味でイギリスでも同じように使われるが、アメリカでは少し異なる。アメリカ英語での「holiday」はクリスマスや独立記念日等の「national holiday(国民の休日)」のことである。したがって土日の休みを「today is my holiday.」とは言わない。

■toilet

日本語のトイレはイギリス英語から来ている。アメリカで「Where’s the toilet?」と言うと「便器どこ?」となってしまうので不自然に聞こえてしまう。「Where’s the bathroom / restroom?」と表現すると良いだろう。

■take out

日本ではファーストフード店等で「テイクアウト」と言うが、イギリス・オーストラリアでは「take away」と言う。更にアメリカでは「to go」を使い「Would you make it to go?」等と表現する。

今回紹介したフレーズ以外にもまだまだ沢山ある。更に発音、表現の違いの他にスペルの違いもある。例えば「center」という単語はイギリス(その他のクイーンズイングリッシュ地域)では「centre」となる。アメリカ英語とイギリス英語の違いを見つけることで、それぞれの文化の違いに触れることができるかもしれない。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)