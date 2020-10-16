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16日の日本国債市場概況：債券先物は152円15銭で終了

2020年10月16日 17:31

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記事提供元：フィスコ


*17:31JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は152円15銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円16銭 高値152円17銭 安値152円04銭 引け152円15銭
売買高総計26767枚

2年 417回 -0.130％
5年 145回 -0.115％
10年 360回 0.015％
20年 173回 0.400％

債券先物12月限は、152円16銭で取引を開始。新型コロナウイルス感染再拡大によるリスク回避ムードの広がりに買いが先行し、152円17銭まで上げた後、日経平均株価の反発を受けて買われたとみられ、152円04銭まで下げた。その後、株安・円高の展開に再び152円17銭まで買われた。現物債の取引では、2年債が売られ、10年債と20年債が買われ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は0.73％、30年債は1.51％近辺で推移。
債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.62％、英国債は0.17％、オーストラリア10年債は0.72％、NZ10年債は0.52％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・9月消費者物価指数改定値（前年比予想：-0.3％、速報値：-0.3％）
・18:00　ユーロ圏・8月貿易収支（7月：+279億ユーロ）
・21:30　米・9月小売売上高（前月比予想：+0.8％、8月：+0.6％）
・22:15　米・9月鉱工業生産（前月比予想：+0.5％、8月：+0.4％）
・22:15　米・9月設備稼働率（予想：71.8％、8月：71.4％）
・22:35　ブラード米セントルイス連銀総裁オンライン討論会出席
・22:45　ウィリアムズNY連銀総裁オンラインセミナー出席
・23:00　米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：80.5、9月：80.4）
・23:00　米・8月企業在庫（前月比予想：+0.4％、7月：+0.1％）
・05:00　米・8月対米証券投資収支（7月：ネット長期有価証券+108億ドル）
・EU首脳会議（最終日）《KK》

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