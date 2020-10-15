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*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～GA TECH、レアジョブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月15日 9:39 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6096>* レアジョブ 229000 63600 260.06% 9.74%
<2292>* SFoods 161400 46480 247.25% 14.16%
<3922>* PRTIMES 716100 234040 205.97% 17.33%
<7077>* ALiNK 68000 22440 203.03% -14.06%
<2388>* ウェッジHD 265500 100820 163.34% 2.03%
<7187>* ジェイリース 1697600 680900 149.32% 1.12%
<4931>* 新日本製薬 179700 79120 127.12% 7.46%
<4429>* リックソフト 75500 33780 123.51% -12.04%
<6634>* ネクスG 145800 66520 119.18% 1.08%
<7095>* MacbeeP 130800 60380 116.63% 1.94%
<3558>* ロコンド 989100 506160 95.41% -9.2%
<7599>* IDOM 1542100 852580 80.87% -3.9%
<3779>* JエスコムHD 5333300 3021300 76.52% 26.39%
<7581>* サイゼリヤ 467000 294640 58.5% -5.99%
<7818>* トランザクショ 259500 165020 57.25% -10.24%
<6544>* JESHD 294400 187800 56.76% 8.26%
<9418>* USENNEX 512600 330860 54.93% -3.4%
<3488>* ザイマックスリート 1365 914.4 49.28% -5.01%
<8200>* リンガハット 111200 75240 47.79% -4.66%
<3990>* UUUM 536300 368320 45.61% -13.14%
<7976>* 菱鉛筆 43300 30060 44.05% 3.6%
<2698>* キャンドゥ 88100 61740 42.7% -0.83%
<9978>* 文教堂HD 1009200 718980 40.37% -1.39%
<9419>* ワイヤレスG 176500 126000 40.08% -1.48%
<1595>* NZAMJリート 49450 36346 36.05% -0.17%
<4563>* アンジェス 3525000 2634520 33.8% -11.33%
<3491>* GA TECH 223800 176180 27.03% 11.96%
<4057>* インタファクトリ 199600 159040 25.5% -9.98%
<2670>* ABCマート 165900 136940 21.15% -1.78%
<3543>* コメダ 258700 214860 20.4% -3.79%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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