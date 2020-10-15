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出来高変化率ランキング（9時台）～GA TECH、レアジョブなどがランクイン

2020年10月15日 10:08

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記事提供元：フィスコ


*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～GA TECH、レアジョブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月15日　9:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6096>* レアジョブ　　　　 229000 　63600　 260.06% 9.74%
<2292>* SFoods　　　　161400 　46480　 247.25% 14.16%
<3922>* PRTIMES　　　716100 　234040　 205.97% 17.33%
<7077>* ALiNK　　　　　68000 　22440　 203.03% -14.06%
<2388>* ウェッジHD　　　　265500 　100820　 163.34% 2.03%
<7187>* ジェイリース　　　　1697600 　680900　 149.32% 1.12%
<4931>* 新日本製薬　　　　　179700 　79120　 127.12% 7.46%
<4429>* リックソフト　　　　75500 　33780　 123.51% -12.04%
<6634>* ネクスG　　　　　　145800 　66520　 119.18% 1.08%
<7095>* MacbeeP　　　130800 　60380　 116.63% 1.94%
<3558>* ロコンド　　　　　　989100 　506160　 95.41% -9.2%
<7599>* IDOM　　　　　　1542100 　852580　 80.87% -3.9%
<3779>* JエスコムHD　　　5333300 　3021300　 76.52% 26.39%
<7581>* サイゼリヤ　　　　　467000 　294640　 58.5% -5.99%
<7818>* トランザクショ　　　259500 　165020　 57.25% -10.24%
<6544>* JESHD　　　　　294400 　187800　 56.76% 8.26%
<9418>* USENNEX　　　512600 　330860　 54.93% -3.4%
<3488>* ザイマックスリート　1365 　914.4　 49.28% -5.01%
<8200>* リンガハット　　　　111200 　75240　 47.79% -4.66%
<3990>* UUUM　　　　　　536300 　368320　 45.61% -13.14%
<7976>* 菱鉛筆　　　　　　　43300 　30060　 44.05% 3.6%
<2698>* キャンドゥ　　　　　88100 　61740　 42.7% -0.83%
<9978>* 文教堂HD　　　　　1009200 　718980　 40.37% -1.39%
<9419>* ワイヤレスG　　　　176500 　126000　 40.08% -1.48%
<1595>* NZAMJリート　　49450 　36346　 36.05% -0.17%
<4563>* アンジェス　　　　　3525000 　2634520　 33.8% -11.33%
<3491>* GA TECH　　　　223800 　176180　 27.03% 11.96%
<4057>* インタファクトリ　　199600 　159040　 25.5% -9.98%
<2670>* ABCマート　　　　165900 　136940　 21.15% -1.78%
<3543>* コメダ　　　　　　　258700 　214860　 20.4% -3.79%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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