ハピネス＆Ｄ　大幅に3日続伸、21年8月期の営業利益予想は約3倍、非接触型販売を拡大／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:24JST <3174> ハピネス＆Ｄ 948 +67
大幅に3日続伸。21年8月期の営業利益予想を前期比197.0％増の3.00億円と発表している。宝飾品・プライベートブランドの販売や店舗の販売体制支援などの強化に加え、ECやライブ販売等の非接触型販売の拡大を図る。また、不採算店舗の閉店を含めた出店政策の見直しで利益率を改善させる。20年8月期の営業利益は高額ブランド商品の販売不調などが響き、81.3％減の1.01億円で着地した。《HH》
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