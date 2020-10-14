東武住販　大幅に10日続伸、21年5月期第1四半期の営業利益2.2倍、不動産売買事業が伸長／新興市場スナップショット



*09:21JST <3297> 東武住販 1077 +89

大幅に10日続伸。21年5月期第1四半期（20年6-8月）の営業利益を前年同期比120.7％増の1.39億円と発表している。不動産売買事業で販売件数が伸長し、利益が拡大した。不動産賃貸事業や不動産関連事業なども堅調に推移した。通期予想は前期比1.8％増の4.20億円で据え置いた。進捗率は33.1％に達しており、第1四半期の好調なスタートが評価され、買いが先行している。《HH》