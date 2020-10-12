

*16:18JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が下落率トップ



ゴム製品が下落率トップ。そのほか、倉庫・運輸関連業、海運業、ガラス・土石製品、輸送用機器などが下落した。一方で空運業が上昇率トップ。そのほか、水産・農林業、情報・通信業、サービス業などが上昇した。



1. 空運業 ／ 184. ／ 2.07

2. 水産・農林業 ／ 466.49 ／ 1.26

3. 情報・通信業 ／ 4,510.63 ／ 0.51

4. サービス業 ／ 2,485.02 ／ 0.43

5. その他製品 ／ 3,450.68 ／ 0.40

6. 不動産業 ／ 1,210.7 ／ 0.35

7. 金属製品 ／ 1,071.57 ／ 0.30

8. 繊維業 ／ 515.81 ／ 0.25

9. 鉱業 ／ 172.2 ／ 0.20

10. 化学工業 ／ 2,028.81 ／ 0.11

11. 石油・石炭製品 ／ 846.36 ／ 0.08

12. 保険業 ／ 856.9 ／ 0.03

13. 小売業 ／ 1,316.61 ／ -0.10

14. 陸運業 ／ 1,845.5 ／ -0.19

15. 証券業 ／ 318.37 ／ -0.20

16. 医薬品 ／ 3,185.58 ／ -0.26

17. 銀行業 ／ 117.34 ／ -0.35

18. 機械 ／ 1,898.79 ／ -0.42

19. 建設業 ／ 1,005.13 ／ -0.51

20. 鉄鋼 ／ 282.21 ／ -0.57

21. 電気機器 ／ 2,701.25 ／ -0.57

22. 食料品 ／ 1,596.85 ／ -0.60

23. その他金融業 ／ 594.97 ／ -0.71

24. 精密機器 ／ 8,827.97 ／ -0.71

25. 卸売業 ／ 1,460.85 ／ -0.77

26. 電力・ガス業 ／ 357.53 ／ -0.82

27. 非鉄金属 ／ 766.98 ／ -0.84

28. パルプ・紙 ／ 445.23 ／ -0.85

29. 輸送用機器 ／ 2,432.16 ／ -0.90

30. ガラス・土石製品 ／ 962.8 ／ -0.95

31. 海運業 ／ 243.72 ／ -0.96

32. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,602. ／ -1.16

33. ゴム製品 ／ 2,471.48 ／ -1.31《US》