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東証業種別ランキング：ゴム製品が下落率トップ

2020年10月12日 16:18

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記事提供元：フィスコ


*16:18JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が下落率トップ


ゴム製品が下落率トップ。そのほか、倉庫・運輸関連業、海運業、ガラス・土石製品、輸送用機器などが下落した。一方で空運業が上昇率トップ。そのほか、水産・農林業、情報・通信業、サービス業などが上昇した。


1. 空運業 ／ 184. ／ 2.07
2. 水産・農林業 ／ 466.49 ／ 1.26
3. 情報・通信業 ／ 4,510.63 ／ 0.51
4. サービス業 ／ 2,485.02 ／ 0.43
5. その他製品 ／ 3,450.68 ／ 0.40
6. 不動産業 ／ 1,210.7 ／ 0.35
7. 金属製品 ／ 1,071.57 ／ 0.30
8. 繊維業 ／ 515.81 ／ 0.25
9. 鉱業 ／ 172.2 ／ 0.20
10. 化学工業 ／ 2,028.81 ／ 0.11
11. 石油・石炭製品 ／ 846.36 ／ 0.08
12. 保険業 ／ 856.9 ／ 0.03
13. 小売業 ／ 1,316.61 ／ -0.10
14. 陸運業 ／ 1,845.5 ／ -0.19
15. 証券業 ／ 318.37 ／ -0.20
16. 医薬品 ／ 3,185.58 ／ -0.26
17. 銀行業 ／ 117.34 ／ -0.35
18. 機械 ／ 1,898.79 ／ -0.42
19. 建設業 ／ 1,005.13 ／ -0.51
20. 鉄鋼 ／ 282.21 ／ -0.57
21. 電気機器 ／ 2,701.25 ／ -0.57
22. 食料品 ／ 1,596.85 ／ -0.60
23. その他金融業 ／ 594.97 ／ -0.71
24. 精密機器 ／ 8,827.97 ／ -0.71
25. 卸売業 ／ 1,460.85 ／ -0.77
26. 電力・ガス業 ／ 357.53 ／ -0.82
27. 非鉄金属 ／ 766.98 ／ -0.84
28. パルプ・紙 ／ 445.23 ／ -0.85
29. 輸送用機器 ／ 2,432.16 ／ -0.90
30. ガラス・土石製品 ／ 962.8 ／ -0.95
31. 海運業 ／ 243.72 ／ -0.96
32. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,602. ／ -1.16
33. ゴム製品 ／ 2,471.48 ／ -1.31《US》

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