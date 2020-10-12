10/12の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:49JST 10/12
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（28586.90、+161.39）
・ナスダック総合指数は上昇（11579.94、+158.96）
・SOX指数は上昇（2398.04、+41.88）
・VIX指数は低下（25.00、-1.36）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23619.69、-27.38）
・シカゴ日経225先物は下落（23560、大阪比-10）
・1ドル105円70-80銭
・原油先物は下落（40.60、-0.59）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・銀行貸出動向（9月）
・国内企業物価指数（9月）
・中古車販売（9月）
・機械受注（8月）
・工作機械受注（9月）
・黒田日銀総裁が国際金融協会（IIF）年次会合で講演
・インド鉱工業生産（8月）
・米上院司法委員会がバレット最高裁判事候補の承認公聴会開始
・国際通貨基金（IMF）年次総会(18日まで)
・ノーベル経済学賞受賞者発表
・米国は為替と債券が休場（株式と商品は通常取引）
・カナダ、ブラジル市場は休場《ST》
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