10/12の強弱材料



*08:49JST 10/12

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28586.90、+161.39）

・ナスダック総合指数は上昇（11579.94、+158.96）

・SOX指数は上昇（2398.04、+41.88）

・VIX指数は低下（25.00、-1.36）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23619.69、-27.38）

・シカゴ日経225先物は下落（23560、大阪比-10）

・1ドル105円70-80銭

・原油先物は下落（40.60、-0.59）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・銀行貸出動向（9月）

・国内企業物価指数（9月）

・中古車販売（9月）

・機械受注（8月）

・工作機械受注（9月）

・黒田日銀総裁が国際金融協会（IIF）年次会合で講演

・インド鉱工業生産（8月）

・米上院司法委員会がバレット最高裁判事候補の承認公聴会開始

・国際通貨基金（IMF）年次総会(18日まで)

・ノーベル経済学賞受賞者発表

・米国は為替と債券が休場（株式と商品は通常取引）

・カナダ、ブラジル市場は休場《ST》