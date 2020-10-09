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記事提供元：フィスコ
*12:39JST 【M&A速報：2020/10/09（1）】アウトソーシング、AZ-Star投資先のエコシティグループ2社を買収
■アウトソーシング<2427>、AZ-Star投資先で公共系アウトソーシング事業展開のエコシティグループ2社を買収
■鍼灸院・接骨院運営のあい・メディカル、同業のケイズグループとの資本業務提携を解消
■日本M&Aセンター<2127>、日本政策投資銀行など、「サーチファンド」の産業化を目指し新会社「サーチファンド・ジャパン」を設立
■日本M&Aセンター<2127>子会社の企業評価総合研究所、データ入力代行・技術者派遣のスピアを買収
■日本資産運用基盤グループ、SCSK<9719>、QUICK、平和不動産<8803>の3社から約2.8億円の資金調達を実施
■JFEホールディングス<5411>傘下のJ&T環境、三菱重工業<7011>子会社でプラスチックリサイクル事業のダイヤエコテック広島を買収
■NTTドコモ・ベンチャーズ、製造業向け自動予知保全ソリューション提供の英Senseye社に出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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