マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/10/09（1）】アウトソーシング、AZ-Star投資先のエコシティグループ2社を買収

2020年10月9日 12:39

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:39JST 【M&A速報：2020/10/09（1）】アウトソーシング、AZ-Star投資先のエコシティグループ2社を買収
■アウトソーシング<2427>、AZ-Star投資先で公共系アウトソーシング事業展開のエコシティグループ2社を買収

■鍼灸院・接骨院運営のあい・メディカル、同業のケイズグループとの資本業務提携を解消

■日本M&Aセンター<2127>、日本政策投資銀行など、「サーチファンド」の産業化を目指し新会社「サーチファンド・ジャパン」を設立

■日本M&Aセンター<2127>子会社の企業評価総合研究所、データ入力代行・技術者派遣のスピアを買収

■日本資産運用基盤グループ、SCSK<9719>、QUICK、平和不動産<8803>の3社から約2.8億円の資金調達を実施

■JFEホールディングス<5411>傘下のJ&T環境、三菱重工業<7011>子会社でプラスチックリサイクル事業のダイヤエコテック広島を買収

■NTTドコモ・ベンチャーズ、製造業向け自動予知保全ソリューション提供の英Senseye社に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 【話題】鳥貴族が「トリキマラソン」で注目される、来店客は増えるが…
  2. ライフネット生命の新規契約数14%増加し保有契約件数40万件を突破
  3. 大幅上昇だが　オーバーシュートする米株相場にGAFAの暗雲立ち込める
  4. NY原油：反発で41.19ドル、ハリケーン接近の影響強まる
  5. NY株式：NYダウ530ドル高、的を絞った財政支援策期待が浮上
  1. 【話題】鳥貴族が「トリキマラソン」で注目される、来店客は増えるが…
  2. トランプ大統領が緊急入院、高熱と伝えられる
  3. トランプ大統領「どうやら良好だ！」とツイッターに投稿と伝えられる
  4. 平静を装う市場　テカムセの呪いとトランプ大統領のラストチャンス　前編
  5. 平静を装う市場　テカムセの呪いとトランプ大統領のラストチャンス　後編
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. 【話題】鳥貴族が「トリキマラソン」で注目される、来店客は増えるが…
  4. トランプ大統領が緊急入院、高熱と伝えられる
  5. トランプ大統領「どうやら良好だ！」とツイッターに投稿と伝えられる

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • マイナーチェンジを受けたレクサス・UX（画像：レクサス発表資料より）
  • amazonで販売が開始されたAlexaと繋がることができるEcho Auto （画像：Amazon発表資料より）
  • (c) 123rf
  • コモレ四谷（画像: ＵＲ都市機構の発表資料より）
  • スバル・レガシィ アウトバック（画像: SUBARUの発表資料より）
  • ｢LIQUID eKYC｣の利用イメージ。（画像: Liquidの発表資料より）
  • フォルクスワーゲン・ID.4（画像: フォルクスワーゲン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望10月8日号　向こう見ずな米大統領に振り回される相場　米国、『中国製造2025』と『ファーウェイ』の締付け強化

接客DXの概要。（画像: エイチ・アイ・エスの発表資料より）

HIS、コロナ来店減を接客DXで乗り切れるか

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (41)

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体