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10/9の強弱材料

2020年10月9日 08:33

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記事提供元：フィスコ


*08:33JST 10/9
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23647.07、+224.25）
・NYダウは上昇（28425.51、+122.05）
・ナスダック総合指数は上昇（11420.98、+56.38）
・1ドル106円00-10銭
・SOX指数は上昇（2356.16、+27.32）
・VIX指数は低下（26.36、-1.70）
・原油先物は上昇（41.19、+1.24）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（23615、大阪比-15）
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立

留意事項
・10月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・家計調査（8月）
・毎月勤労統計（8月）
・消費動向指数（8月）
・預金貸出金速報（9月末）
・国債買いオペ
・英貿易収支（8月）
・英鉱工業生産（8月）
・米卸売売上高（8月）
・ノーベル平和賞受賞者発表
・韓国、台湾市場は休場《ST》

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