

*08:33JST 10/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23647.07、+224.25）

・NYダウは上昇（28425.51、+122.05）

・ナスダック総合指数は上昇（11420.98、+56.38）

・1ドル106円00-10銭

・SOX指数は上昇（2356.16、+27.32）

・VIX指数は低下（26.36、-1.70）

・原油先物は上昇（41.19、+1.24）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（23615、大阪比-15）

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・10月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・家計調査（8月）

・毎月勤労統計（8月）

・消費動向指数（8月）

・預金貸出金速報（9月末）

・国債買いオペ

・英貿易収支（8月）

・英鉱工業生産（8月）

・米卸売売上高（8月）

・ノーベル平和賞受賞者発表

・韓国、台湾市場は休場《ST》