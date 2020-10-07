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出来高変化率ランキング（14時台）～ジェイリース、フィットがランクイン

2020年10月7日 14:20

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記事提供元：フィスコ


*14:20JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ジェイリース、フィットがランクイン


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月7日　13:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<8289> オリンピックG　　 1721500 　51880　 3218.23% 21.17%
<1326> SPDRゴール　　　90288 　3233.8　 2692.01% -1.32%
<1487> 上米債HE　　　　　30144 　1386.8　 2073.64% 0.2%
<7779> サイバダイン　　　　12043400 　834360　 1343.43% 19.05%
<2563> iS500米H　　　88233 　6432.6　 1271.65% -1.23%
<3856> エーバランス　　　　1301400 　115300　 1028.71% 23.95%
<6666> リバーエレテク　　　2137500 　209640　 919.61% 16.98%
<2267> ヤクルト　　　　　　2996000 　327460　 814.92% -6.78%
<7513> コジマ　　　　　　　2397000 　266260　 800.25% 2.5%
<3927> F−ブレイン　　　　1262200 　188960　 567.97% 10.41%
<3844> コムチュア　　　　　668000 　105160　 535.22% 10.23%
<3970> イノベーション　　　466200 　93380　 399.25% 8.22%
<4430> 東海ソフト　　　　　533500 　125600　 324.76% -10.89%
<9876> コックス　　　　　　445400 　109760　 305.79% 4.98%
<2918> わらべやHD　　　　154200 　38420　 301.35% 2.17%
<4699> ウチダエスコ　　　　107700 　27620　 289.93% 7.23%
<7049> 識学　　　　　　　　268700 　73940　 263.4% 5.06%
<1436>* フィット　　　　　　33100 　9360　 253.63% 12.83%
<3727> APLIX　　　　　823000 　235960　 248.79% 1.45%
<7037> テノHD　　　　　　115700 　38560　 200.05% 6.63%
<9519> レノバ　　　　　　　1341900 　448420　 199.25% 6.42%
<7187>* ジェイリース　　　　969500 　333020　 191.12% 7.63%
<6146> ディスコ　　　　　　297100 　103140　 188.06% 4.87%
<8713> フィデアHD　　　　1326000 　460420　 188% 1.8%
<1540>* 純金信託　　　　　　230459 　80942.8　 184.72% -0.32%
<2521>* 上場米HE　　　　　526860 　185508　 184.01% -1.17%
<4427> EduLab　　　　174900 　61940　 182.37% -2.63%
<3048> ビックカメラ　　　　2255900 　801020　 181.63% 0.83%
<3649> ファインデクス　　　280600 　100600　 178.93% 1.52%
<9758>* ジシステム　　　　　501300 　188760　 165.58% 6.85%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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