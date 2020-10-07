関連記事
*14:20JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ジェイリース、フィットがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月7日 13:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<8289> オリンピックG 1721500 51880 3218.23% 21.17%
<1326> SPDRゴール 90288 3233.8 2692.01% -1.32%
<1487> 上米債HE 30144 1386.8 2073.64% 0.2%
<7779> サイバダイン 12043400 834360 1343.43% 19.05%
<2563> iS500米H 88233 6432.6 1271.65% -1.23%
<3856> エーバランス 1301400 115300 1028.71% 23.95%
<6666> リバーエレテク 2137500 209640 919.61% 16.98%
<2267> ヤクルト 2996000 327460 814.92% -6.78%
<7513> コジマ 2397000 266260 800.25% 2.5%
<3927> F−ブレイン 1262200 188960 567.97% 10.41%
<3844> コムチュア 668000 105160 535.22% 10.23%
<3970> イノベーション 466200 93380 399.25% 8.22%
<4430> 東海ソフト 533500 125600 324.76% -10.89%
<9876> コックス 445400 109760 305.79% 4.98%
<2918> わらべやHD 154200 38420 301.35% 2.17%
<4699> ウチダエスコ 107700 27620 289.93% 7.23%
<7049> 識学 268700 73940 263.4% 5.06%
<1436>* フィット 33100 9360 253.63% 12.83%
<3727> APLIX 823000 235960 248.79% 1.45%
<7037> テノHD 115700 38560 200.05% 6.63%
<9519> レノバ 1341900 448420 199.25% 6.42%
<7187>* ジェイリース 969500 333020 191.12% 7.63%
<6146> ディスコ 297100 103140 188.06% 4.87%
<8713> フィデアHD 1326000 460420 188% 1.8%
<1540>* 純金信託 230459 80942.8 184.72% -0.32%
<2521>* 上場米HE 526860 185508 184.01% -1.17%
<4427> EduLab 174900 61940 182.37% -2.63%
<3048> ビックカメラ 2255900 801020 181.63% 0.83%
<3649> ファインデクス 280600 100600 178.93% 1.52%
<9758>* ジシステム 501300 188760 165.58% 6.85%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ぐるなび 急伸、新型コロナ対応の多言語動画制作サービス開始 10/ 7 14:30
- サンケン電 急伸、米Allegro登録届出書をSECに提出へ 10/ 7 14:18
- 東海ソフト 急落、第1四半期大幅減益決算をネガティブ視 10/ 7 13:45
- ソリトン 支持線到達で自律反発が意識されやすい 10/ 7 13:44
- Abalance 持分法適用関連会社の連結子会社化を通じた特定子会社の異動と業績予想の修正を発表 10/ 7 13:41
広告
広告
広告