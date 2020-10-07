ＦＲＯＮＴＥＯ　3日続伸、OSINTサービスの提供開始、戦略的意思決定に寄与／新興市場スナップショット



*13:57JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 827 +12

3日続伸。特許調査やSNS書き込みソリューションを拡充し、OSINT（オープンソースインテリジェンス）サービスの提供を開始すると発表している。従来から利用していたSNSや新聞などメディアからのデータだけではなく、より網羅性の高い企業情報や株主情報を追加することで組織・団体の戦略的意思決定に寄与できる精度の高い企業や人物のモニタリングを提供するとしている。《US》