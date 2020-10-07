ＦＲＯＮＴＥＯ　3日続伸、OSINTサービスの提供開始、戦略的意思決定に寄与／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*13:57JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 827 +12
3日続伸。特許調査やSNS書き込みソリューションを拡充し、OSINT（オープンソースインテリジェンス）サービスの提供を開始すると発表している。従来から利用していたSNSや新聞などメディアからのデータだけではなく、より網羅性の高い企業情報や株主情報を追加することで組織・団体の戦略的意思決定に寄与できる精度の高い企業や人物のモニタリングを提供するとしている。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- マクドナルド もみ合い、9月の既存店売上高が6.3％増、客数減で前月から伸び鈍化／新興市場スナップショット 10/ 7 10:12
- イノベーション 大幅に3日続伸、新株予約権の大量行使で希薄化懸念後退／新興市場スナップショット 10/ 7 09:42
- アプリックス 大幅に反発、積載センサー付きビーコンを日通総研の倉庫作業分析ツールに提供開始／新興市場スナップショット 10/ 7 09:23
- JASDAQ平均は小幅続伸、出前館が大幅続伸／JASDAQ市況 10/ 6 17:07
- マザーズ指数は続伸で連日の年初来高値、IPOタスキは初値7.6倍／マザーズ市況 10/ 6 16:37
広告
広告
広告