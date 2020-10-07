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コムチュア　大幅続伸、第3四半期より高成長路線に回帰として国内証券が格上げ

2020年10月7日 10:32

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記事提供元：フィスコ


*10:32JST コムチュア---大幅続伸、第3四半期より高成長路線に回帰として国内証券が格上げ
コムチュア<3844>は大幅続伸。大和証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も1750円から3100円に引き上げている。クラウドインテグレータの潜在成長力を評価しているもよう。第3四半期より高成長路線に回帰し、22年3月期営業利益は従来予想の35.5億円から39億円にまで引き上げているようだ。不採算案件解消など収益率の向上もあって、同業他社比でも高めの収益成長を期待としている。《HH》

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