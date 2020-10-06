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10/6の強弱材料

2020年10月6日 08:45

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記事提供元：フィスコ


*08:45JST 10/6
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23312.14、+282.24）
・NYダウは上昇（28148.64、+465.83）
・ナスダック総合指数は上昇（11332.49、+257.47）
・シカゴ日経225先物は上昇（23400、大阪比+120）
・1ドル105円70-80銭
・SOX指数は上昇（2295.56、+74.44）
・原油先物は上昇（39.22、+2.17）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・VIX指数は上昇（27.96、+0.33）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立

留意事項
・車名別新車販売台数（9月）
・日米豪印の4カ国外相会合
・豪貿易収支（8月）
・独製造業受注（8月）
・米貿易収支（8月）
・米JOLT求人件数（8月）
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演
・ノーベル物理学賞受賞者発表
・上海、深セン株式市場は休場（8日まで）《ST》

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