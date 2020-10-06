

*08:45JST 10/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23312.14、+282.24）

・NYダウは上昇（28148.64、+465.83）

・ナスダック総合指数は上昇（11332.49、+257.47）

・シカゴ日経225先物は上昇（23400、大阪比+120）

・1ドル105円70-80銭

・SOX指数は上昇（2295.56、+74.44）

・原油先物は上昇（39.22、+2.17）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・VIX指数は上昇（27.96、+0.33）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・車名別新車販売台数（9月）

・日米豪印の4カ国外相会合

・豪貿易収支（8月）

・独製造業受注（8月）

・米貿易収支（8月）

・米JOLT求人件数（8月）

・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演

・ノーベル物理学賞受賞者発表

・上海、深セン株式市場は休場（8日まで）《ST》