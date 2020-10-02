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記事提供元：フィスコ
*12:33JST インテリックス---「アセットシェアリング三軒茶屋」出資募集を開始
インテリックス<8940>は9月30日、「アセットシェアリング三軒茶屋」の出資募集開始を発表。
「アセットシェアリング三軒茶屋」は、不動産特定共同事業法に基づく不動産小口化商品「アセットシェアリング」のシリーズ第7弾となる商品で、築6年のレジデンスを対象としている。東京都世田谷区にある「三軒茶屋」に位置し、主要ビジネスエリアへのアクセスも良好で渋谷駅まで2駅と利便性も高い。
募集期間は2020年10月1日から12月10日まで。募集総額は6億円（600口）。組合組成予定日は2020年12月25日。運用期間は15年間。予定利回り約4.3%である。《ST》
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