ワークマン　大幅に続落、9月の既存店売上高9.6％増、伸び鈍化で売り優勢／新興市場スナップショット



*09:43JST <7564> ワークマン 8850 -360

大幅に続落。9月の既存店売上高が前年同月比9.6％増になったと発表している。8月（10.9％増）から伸びが鈍化し、売り優勢となっている。客数は11.2％増（前月15.5％増）、客単価は1.5％減（同4.0％減）。平年と比べ気温が高く、通年物の作業関連衣料が伸び悩んだ。一方、一般向け商品やレインウエアなど雨具類が好調だった。全店ベースの売上高は15.7％増（同16.3％増）、客数は16.8％増（同21.0％増）、客単価は0.9％減（同3.9％減）。《HH》