ワークマン　大幅に続落、9月の既存店売上高9.6％増、伸び鈍化で売り優勢／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*09:43JST <7564> ワークマン 8850 -360
大幅に続落。9月の既存店売上高が前年同月比9.6％増になったと発表している。8月（10.9％増）から伸びが鈍化し、売り優勢となっている。客数は11.2％増（前月15.5％増）、客単価は1.5％減（同4.0％減）。平年と比べ気温が高く、通年物の作業関連衣料が伸び悩んだ。一方、一般向け商品やレインウエアなど雨具類が好調だった。全店ベースの売上高は15.7％増（同16.3％増）、客数は16.8％増（同21.0％増）、客単価は0.9％減（同3.9％減）。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- サンバイオ 大幅に3日続伸、シンガポールに医薬品供給の子会社設立、開発部長に成田氏を迎え入れ／新興市場スナップショット 10/ 2 09:25
- JASDAQ市場、全銘柄売買停止／JASDAQ市況 10/ 1 16:55
- マザーズ市場も終日売買停止、東証システム障害で／マザーズ市況 10/ 1 16:14
- ３Ｄマトリクス 東京都から医薬品販売業許可を取得と／新興市場スナップショット 10/ 1 13:25
- バリュエンス 20年8月期の営業利益予想を上方修正、オークション好調、地金販売も高水準／新興市場スナップショット 10/ 1 13:24
広告
広告
広告