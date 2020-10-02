関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、米非農業部門雇用者数、露GDPなど
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(8月) 1.05倍 1.08倍
08:30 失業率(8月) 3.0％ 2.9％
08:50 マネタリーベース(9月) 11.5％
14:00 消費者態度指数(9月) 29.3
タスキが東証マザーズに新規上場(公開価格:670円)
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(9月) 1.01％ 0.78％
21:00 ブ・鉱工業生産(8月) 1.3％ 8.0％
21:30 米・非農業部門雇用者数(9月) 90.0万人 137.1万人
21:30 米・失業率(9月) 8.2％ 8.4％
21:30 米・平均時給(9月) 4.8％ 4.7％
23:00 米・製造業受注(8月) 1.0％ 6.4％
23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月) 79.0 78.9
25:00 露・GDP(4-6月) -8.0％
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・アザー厚生長官が新型コロナ危機に関する下院特別小委員会で証言
独・ソブリン格付け(S&P)
仏・ソブリン格付け(S&P)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 10/1の強弱材料 10/ 1 08:36
- 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、米個人所得、米ISM製造業景況指数など 10/ 1 06:30
- 9/30の強弱材料 9/30 08:21
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米ADP全米雇用報告など 9/30 06:30
- 9/29の強弱材料 9/29 08:19
広告
広告
広告