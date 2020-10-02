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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、米非農業部門雇用者数、露GDPなど

2020年10月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、米非農業部門雇用者数、露GDPなど
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(8月)　1.05倍　1.08倍
08:30　失業率(8月)　3.0％　2.9％
08:50　マネタリーベース(9月)　11.5％
14:00　消費者態度指数(9月)　29.3


タスキが東証マザーズに新規上場(公開価格:670円)


＜海外＞
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(9月)　1.01％　0.78％
21:00　ブ・鉱工業生産(8月)　1.3％　8.0％
21:30　米・非農業部門雇用者数(9月)　90.0万人　137.1万人
21:30　米・失業率(9月)　8.2％　8.4％
21:30　米・平均時給(9月)　4.8％　4.7％
23:00　米・製造業受注(8月)　1.0％　6.4％
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月)　79.0　78.9
25:00　露・GDP(4-6月)　-8.0％


米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

米・アザー厚生長官が新型コロナ危機に関する下院特別小委員会で証言

独・ソブリン格付け(S&P)

仏・ソブリン格付け(S&P)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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