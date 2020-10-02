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*11:17JST 【M&A速報：2020/10/01（2）】丸井G、定額制住み放題サービス提供のアドレスと資本業務提携（訂正）
下記のとおり修正します。
（誤）タカギセイコー<4242>から資金調達を実施
（正）タカギセイコーから資金調達を実施
■丸井グループ<8252>、定額制全国住み放題サービス提供のアドレスと資本業務提携
■ひろぎんホールディングス<7337>、グループ内組織再編
■大和ハウス工業<1925>、シティホテル事業のグループ内組織を再編
■日揮HD<1963>、英国のソフトウェア企業MODS Managementに出資
■安江工務店<1439>、リフォーム工事業等のMIMAを買収
■アウトソーシング<2427>、キャリアエージェントなどキャリアグループ4社を買収
■ひろぎんホールディングス<7337>、IT 関連事業を手がけるマイティネットの新設子会社の株式取得
■レーサム<8890>、投融資事業を手がける子会社「レーサム・キャピタル」を設立
■東洋テック<9686>、電気工事事業等の明成を買収
■エス・エム・エス<2175>、子会社3社を吸収合併
■グローバル・ブレイン、オルタナティブ投資プラットフォーム運営の米Rallyに出資
■OOH広告プラットフォームサービス提供のPalledAd、プレシードラウンドで資金調達を実施
■販売促進ツールや店頭什器企画製造等のボンビ、同グループの凡美社と経営統合
■KIBOW社会投資ファンド2号、障害者対象の就労支援会社manabyの保有株約4分の3を複数社に譲渡
■プロバスケットボールクラブ運営の茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント、映像制作会社パブリックアートを買収
■CCC MARKETING HOLDINGS、グループ組織再編
■栗田工業<6370>、アラブ首長国連邦の水処理薬品事業会社Aqua Chemieと株式譲渡契約を締結
■富士ゼロックス、国内営業部門と販売会社を統合 新会社名は「富士フイルムビジネスイノベーションジャパン」
■主婦の友インフォス、女性ファッション誌「S Cawaii!」事業を主婦の友社から譲り受け
■テクノホライゾンHD<6629>、子会社3社を吸収合併 「テクノホライゾン」へ社名変更
■パーソルHD<2181>、従業員エンゲージメントプラットフォーム提供の英Perkboxに出資
■アルムナイ事業展開のハッカズーク、岡三キャピタルパートナーズなどから資金調達を実施
■アパレル製造業向け生産管理クラウドサービス「patternstorage」展開のpatternstorage、シードラウンドで資金調達を実施
■水タバコ・シーシャ専門店運営のチル、トータルプロデュースカンパニーのLiNK-UPから資金調達を実施
■脳血管内手術の手術支援AI開発のiMed Technologies、三井住友海上キャピタルなどから総額1.7億円の資金調達を実施
■自動検査装置開発・販売のXTIA（旧光コム）、双日<2768>から4億円の資金調達を実施
■眼科遠隔診療サービス提供のMITAS Medical、タカギセイコーから資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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