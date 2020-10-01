マザーズ市場も終日売買停止、東証システム障害で／マザーズ市況

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記事提供元：フィスコ
*16:14JST マザーズ市場も終日売買停止、東証システム障害で
本日のマザーズ市場では、東京証券取引所のシステム障害により全銘柄の売買が終日停止となった。
なお、大阪証券取引所のマザーズ指数先物12月物の清算値は前日比15pt高の1215pt。3日続伸した。前日の米株高を受けて、新興株の先行きに対する見方も一段と上向いたようだ。しかし、現物株の取引停止を受けて、先物の売買も低調だった。《HK》
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