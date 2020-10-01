パイプドHDは21年2月期2Q累計増益、通期上振れ余地

(決算速報) パイプドHD<3919>(東1)は9月30日の取引時間終了後に21年2月期第2四半期累計連結業績を発表した。新型コロナウイルスの影響を受けたが、全体として増益を確保した。通期予想を据え置いたが、後半の緩やかな回復も考慮すれば上振れ余地がありそうだ。株価は戻り高値圏だ。第2四半期累計の順調な進捗率を好感して上値を試す展開を期待したい。

■21年2月期2Q累計増益、進捗率順調で通期上振れ余地

21年2月期第2四半期累計の連結業績は、売上高が前年同期比0.5%減の29億74百万円、営業利益が1.5%増の5億53百万円、経常利益が1.0%増の5億57百万円、純利益が4.8%増の3億62百万円だった。

新型コロナウイルスによる商談長期化、キャンペーン中止、広告出稿停止などで販促CRMソリューション事業(9.2%減収)や広告事業(0.8%減収)が影響を受けたが、主力の情報資産プラットフォーム事業(1.5%増収)が堅調に推移し、全体として増益を確保した。

通期の連結業績予想(6月30日にレンジ予想下限値を上方修正、9月2日に特別利益計上で純利益を上方修正)は据え置いて、売上高が58億円～62億円(20年2月期比6.6%減～0.1%減)、営業利益が10億円～12億円(28.1%減～13.7%減)、経常利益が10億円～12億円(28.7%減～14.4%減)、純利益が7億円～8億円(1.7%増～16.3%増)としている。

第2四半期累計の進捗率は通期予想レンジ下限値に対して売上高51.3%、営業利益55.3%、上限値に対して売上高48.0%、営業利益46.1%となる。後半の緩やかな回復も考慮すれば上振れ余地がありそうだ。なお特別利益に投資有価証券売却益を約2億80百万円(為替レート1米ドル=105円の場合)計上予定である。

■株価は上値試す

株価は戻り高値圏だ。総選挙関連で人気化の動きを強めている。第2四半期累計の順調な進捗率を好感して上値を試す展開を期待したい。9月30日の終値は1803円、時価総額は約147億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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