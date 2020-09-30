関連記事
*15:25JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本ホスピスHD、スギHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月30日 14:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6070> キャリアリンク 6559500 205520 3091.66% 3.88%
<9437> NTTドコモ 48819700 5275920 825.33% 20.82%
<9685> KYCOM 1389200 187280 641.78% 19.08%
<4436> ミンカブ 2683100 407640 558.20% 6.68%
<7067> ブランディング 704100 111840 529.56% 7.94%
<6081> アライドアーキ 1204600 201320 498.35% 1.62%
<1595> NZAMJリート 258980 55290 368.40% -0.95%
<8168> ケーヨー 3320600 747720 344.10% -14.34%
<3471> 三井不LP 13391 3103 331.55% -0.99%
<3475> グッドコムA 620200 151380 309.70% -4.69%
<6072> 地盤ネットH 1152200 300560 283.35% 4.98%
<3632> グリー 3554500 928060 283.00% 9.85%
<7851> カワセCS 2595200 809900 220.43% 3.33%
<4080> 田中化研 338400 109500 209.04% 0.56%
<6030> アドベンチャ 165600 53640 208.72% 6.94%
<4736> 日本ラッド 2728500 901000 202.83% 12.88%
<3359> cotta 1575200 527420 198.66% 3.27%
<3905> データSEC 540800 182740 195.94% -9.55%
<2345> クシム 731900 248840 194.12% 3.46%
<1429> 日本アクア 241200 85440 182.30% -0.42%
<1328> 金連動 65540 23498 178.92% 0.79%
<3086> Jフロント 5339800 1983980 169.15% 10.85%
<7061>* 日本ホスピスHD 46800 17540 166.82% 9.05%
<4485> JTOWER 1004600 378720 165.26% -3.72%
<6619> WSCOPE 2960200 1121960 163.84% -11%
<3858> ユビキタスAI 982300 378500 159.52% 3.26%
<2039> 原油ベア 13823 5350 158.37% 2.76%
<4421> DIシステム 336700 135640 148.23% 23.11%
<7068> フィードフォース 553900 228180 142.75% -6.5%
<7649>* スギHD 570700 242180 135.65% -6.99%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 極東貿易 2021年3月期連結業績予想および配当予想、経常利益が6.5億円 9/30 15:16
- グリコ 大幅反発、相対的な利益成長性の高さ評価で国内証券が買い推奨 9/30 15:08
- 電算システム 高性能AIによるFAQ検索エンジン「Qontextual」の取扱いを開始 9/30 15:01
- リソー教育 ヒューリックとの資本・業務提携を発表 9/30 14:54
- リソー教育 ヒューリックおよびコナミスポーツとの業務提携 9/30 14:49
広告
広告
広告