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出来高変化率ランキング（14時台）～日本ホスピスHD、スギHDなどがランクイン

2020年9月30日 15:25

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記事提供元：フィスコ


*15:25JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本ホスピスHD、スギHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月30日　14:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6070> キャリアリンク　　 　6559500 　205520　 3091.66% 3.88%
<9437> NTTドコモ　　　 　48819700 　5275920　 825.33% 20.82%
<9685> KYCOM　　　　 　1389200 　187280　 641.78% 19.08%
<4436> ミンカブ　　　　　 　2683100 　407640　 558.20% 6.68%
<7067> ブランディング　　 　704100 　111840　 529.56% 7.94%
<6081> アライドアーキ　　 　1204600 　201320　 498.35% 1.62%
<1595> NZAMJリート　 　258980 　55290　 368.40% -0.95%
<8168> ケーヨー　　　　　 　3320600 　747720　 344.10% -14.34%
<3471> 三井不LP　　　　 　13391 　3103　 331.55% -0.99%
<3475> グッドコムA　　　 　620200 　151380　 309.70% -4.69%
<6072> 地盤ネットH　　　 　1152200 　300560　 283.35% 4.98%
<3632> グリー　　　　　　 　3554500 　928060　 283.00% 9.85%
<7851> カワセCS　　　　 　2595200 　809900　 220.43% 3.33%
<4080> 田中化研　　　　　 　338400 　109500　 209.04% 0.56%
<6030> アドベンチャ　　　 　165600 　53640　 208.72% 6.94%
<4736> 日本ラッド　　　　 　2728500 　901000　 202.83% 12.88%
<3359> cotta　　　　 　1575200 　527420　 198.66% 3.27%
<3905> データSEC　　　 　540800 　182740　 195.94% -9.55%
<2345> クシム　　　　　　 　731900 　248840　 194.12% 3.46%
<1429> 日本アクア　　　　 　241200 　85440　 182.30% -0.42%
<1328> 金連動　　　　　　 　65540 　23498　 178.92% 0.79%
<3086> Jフロント　　　　 　5339800 　1983980　 169.15% 10.85%
<7061>* 日本ホスピスHD　 　46800 　17540　 166.82% 9.05%
<4485> JTOWER　　　 　1004600 　378720　 165.26% -3.72%
<6619> WSCOPE　　　 　2960200 　1121960　 163.84% -11%
<3858> ユビキタスAI　　 　982300 　378500　 159.52% 3.26%
<2039> 原油ベア　　　　　 　13823 　5350　 158.37% 2.76%
<4421> DIシステム　　　 　336700 　135640　 148.23% 23.11%
<7068> フィードフォース　 　553900 　228180　 142.75% -6.5%
<7649>* スギHD　　　　　 　570700 　242180　 135.65% -6.99%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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