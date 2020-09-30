

*15:16JST 極東貿易---2021年3月期連結業績予想および配当予想、経常利益が6.5億円

極東貿易<8093>は28日、未定としていた2021年3月期の連結業績予想および配当予想を発表。

2021年3月期通期連結業績予想(2020年4月-2021年3月)は、売上高が580億円、営業利益が3億円、経常利益が6.5億円、親会社株主に帰属する当期純利益が2.5憶円、1株当たり当期純利益が40.76円。新型コロナウィルス感染症の収束時期は未だに見通せず、基幹産業関連部門は受注の遅延が散見され、産業素材関連部門および機械部品関連部門については国内外で大きな影響を受けているが、業務効率化や経費削減に努め、次期につながる事業活動に注力するとしている。

2021年3月期の配当金については、1株当たりの期末配当金を60円。継続的な還元を行うとともに、株主の支援に沿うよう、前期実績と同額としたとしている。《ST》