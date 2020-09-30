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*13:00JST 【M&A速報：2020/09/30（1）】フランスベッドHD、ロングライフHDの福祉用具販売・レンタル子会社を買収
■フラベッドＨ<7840>、ロングライフHD<4355>子会社で福祉用具販売・レンタル事業などのカシダスを買収
■旅行業関連システム開発のミックナイン、旅行業界向けメディア「トラベルビジョン」運営のエフネスに追加出資
■日鉄興和不動産、住宅ローン手続き専用アプリ「いえーる ダンドリ」提供のiYellに2億円出資
■みずほキャピタルなど、デジタルマーケティング事業のAViCに出資 ミダスキャピタルから株式取得
■ファンレターサービス「オフセ（OFUSE）」など提供のSozi、グリーベンチャーズなどから資金調達を実施
■製品設計アルゴリズム「DFM」開発のNature Architects、シリーズAで三菱マテリアル<5711>のCVCファンドなどから資金調達を実施
■SCMプロセスを自動化するSaaSサービス提供のコマースロボティクス、約2億円の資金調達を実施
■ふくおかFG<8354>、傘下の親和銀行と十八銀行の合併認可を取得
■徳島大正銀行、Yamatoさわかみ事業承継機構と業務提携
■伊藤忠商事<8001>繊維カンパニーとクラボウ<3106>繊維事業部、戦略的パートナーシップ契約を締結
■住江織物<3501>、店舗の設計・デザイン・施工などのシーピーオーを買収
■NJS<2325>、海外での上下水道関連コンサル子会社NJSコンサルタンツを吸収合併
■くふうカンパニー<4399>、結婚事業のみんなのウェディングなどグループ3社を統合 新会社名は「エニマリ」
■アイティフォー<4743>、子会社で音楽分野向けSNSソフト企画のスナッピー・コミュニケーションズの全株式を同社社長に譲渡
■オプショナルツアー予約サイト運営の台湾KKday、クールジャパン機構などからシリーズCで約79億円の資金調達を実施
■ハピネット<7552>、映画配給などのファントム・フィルムを買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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