関連記事
記事提供元：フィスコ
*16:53JST 【M&A速報：2020/09/29（2）】NTT、NTTドコモにTOBを実施 買付価格は1株3900円
■NTT<9432>、NTTドコモ<9437>にTOBを実施 買付価格は1株3900円
■自動目視検査システム提供のMENOU、三菱UFJキャピタルなどから資金調達を実施
■リソー教育<4714>、ヒューリック<3003>と資本業務提携
■NECキャピタルソリューション<8793>、テレコム機器リース・ファイナンス事業等の米NEC Financial Servicesを買収
■ミサワホーム<1722>、首都圏・関西・中部のリフォーム会社を再編
■日立キャピタル<8586>、香港の自動車ファイナンス企業BOT LEASE (HONG KONG)を買収
■昭電線ＨＤ<5805>子会社の昭和電線ケーブルシステム、制振制音事業を同グループの昭和サイエンスに承継
■三菱マテリアル<5711>、子会社のダイヤメットをエンデバー・ユナイテッド運営ファンドに譲渡へ
■千葉興業銀行<8337>、子会社ちば興銀ビジネスサービスを吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 三和ホールディングス 既設重量シャッター用補強部材「耐風ガードプラス」を発売 9/29 16:26
- 富士ソフト 「Velocity Partner of the Year」受賞 9/29 15:59
- 出来高変化率ランキング（14時台）～上場TPX、Aimingなどがランクイン 9/29 15:34
- 加賀電子は配当落ち分の理論株価を上回り堅調、富士通エレの利益率改善など改めて注目される 9/29 15:11
- FPG 急落、高利回り銘柄として権利落ちの影響強まる 9/29 15:03
広告
広告
広告