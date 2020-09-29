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【M&A速報：2020/09/29（2）】NTT、NTTドコモにTOBを実施　買付価格は1株3900円

2020年9月29日 16:53

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記事提供元：フィスコ


*16:53JST 【M&A速報：2020/09/29（2）】NTT、NTTドコモにTOBを実施　買付価格は1株3900円
■NTT<9432>、NTTドコモ<9437>にTOBを実施　買付価格は1株3900円

■自動目視検査システム提供のMENOU、三菱UFJキャピタルなどから資金調達を実施

■リソー教育<4714>、ヒューリック<3003>と資本業務提携

■NECキャピタルソリューション<8793>、テレコム機器リース・ファイナンス事業等の米NEC Financial Servicesを買収

■ミサワホーム<1722>、首都圏・関西・中部のリフォーム会社を再編

■日立キャピタル<8586>、香港の自動車ファイナンス企業BOT LEASE (HONG KONG)を買収

■昭電線ＨＤ<5805>子会社の昭和電線ケーブルシステム、制振制音事業を同グループの昭和サイエンスに承継

■三菱マテリアル<5711>、子会社のダイヤメットをエンデバー・ユナイテッド運営ファンドに譲渡へ

■千葉興業銀行<8337>、子会社ちば興銀ビジネスサービスを吸収合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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