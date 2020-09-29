ＮａＩＴＯ　3日ぶり反落、21年2月期営業利益は87%減見込む／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*15:26JST <7624> ＮａＩＴＯ 170 -9
3日ぶり反落。21年2月期の営業利益予想を前期比86.8%減の1.10億円と発表している。年間配当予想は2.00円とし、前期（4.00円）から減配する。併せて発表した第2四半期累計営業損益は0.04億円の赤字（前年同期実績5.49億円の黒字）で着地した。新型コロナウイルスの影響で十分な営業活動ができなかったことが響き、切削工具など取扱商品の売上高が軒並み落ち込んだ。《US》
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