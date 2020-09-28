ＩＴｂｏｏｋＨＤ　急落、信用取引の規制措置を嫌気、利益確定売りも／新興市場スナップショット



*13:54JST <1447> ＩＴｂｏｏｋＨＤ 811 -101

急落。東証が28日から信用取引に関する規制措置を強化し、新規の売付及び買付に係る委託保証金率を50％以上（うち現金20％以上）としたことが嫌気され、売り優勢となっている。日証金も貸借担保金率を50％（うち現金20％以上）とする増担保金徴収措置を実施した。ITbook HD株は前営業日の25日に上場来高値（1060円）を付けており、利益確定売りも出ているようだ。《HH》