

*12:59JST 【M&A速報：2020/09/24（1）】十六銀行、持株会社体制移行に関する報道についてコメント

■十六銀行<8356>、持株会社体制移行に関する報道について「本日開催の取締役会で検討開始する旨付議する予定」

■グローバル・ブレイン、マイクロバイオームによるアレルギー予防薬・治療薬開発の米Siolta Therapeuticsに出資

■採用支援SaaS「SHIRAHA」運営のハブアンドコー(HAB&Co.)、ほうわ創業・事業承継支援ファンドから資金調達を実施

■国内造船首位の今治造船と同2位のJMU、資本業務提携実行日を11月1日に延期 海外で競争法上の審査・承認手続が継続しているため

■澤田HD<8699>、META CapitalによるTOBに対し「反対」を表明

■パシフィックコンサルタンツ、道路設計3次元CADソフト開発の三英技研をグループ化

■テクノサイエンスジャパン子会社のテクノサイエンスシステムズ、トーキンEMCエンジニアリングからシステム事業を譲り受け

■ソニー<6758>、コーポレートベンチャーキャピタル「Sony Innovation Fund： Environment」を創設

■大和総研HD、大和総研、大和総研ビジネス・イノベーションの3社、合併で基本合意書を締結

■キユーピー<2809>、中島董商店のシンガポール子会社で輸入酒類・食料品販売のミナトシンガポールを買収

■白洋舎<9731>、不動産事業子会社の信和実業を吸収合併

■トータル保険サービス、白洋舎<9731>子会社の信和実業から保険代理店事業を譲り受け

■マキタ<6586>、子会社で産業用コンプレッサ製造販売の尼寺空圧工業を吸収合併

■豊田通商<8015>、車載ソフト開発のサポートツールを提供するイスラエルAurora Labs社に出資

■米マイクロソフト、ゲーム開発の米Bethesda Softworksを傘下にもつZeniMax Mediaを75億ドルで買収

■日本政策投資銀行と千葉銀行<8331>、共同運営ファンド「ちば企業価値向上ファンド」を設立

■JUKI<6440>グループ、中国合弁会社で工業用ミシン製造の新興重機工業を完全子会社化 社名を「重機（廊坊）工業」に変更

■三井物産<8031>と日本曹達<4041>、インドの農薬製造販売会社Bharat Insecticides社に共同出資 56％の株式取得

■旭化成ホームズ、戸建住宅の住宅用電気設備・空調設備工事などの米オースティン(Austin)グループ3社を買収

■SAMURAI&J PARTNERS<4764>、Jトラスト<8508>子会社のJトラストカードを株式交換により完全子会社化

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》