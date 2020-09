スピーチで英語学習　大坂なおみ全米オープン優勝のスピーチ

2020年9月の全米オープンテニスで優勝した大坂なおみの決勝戦後のスピーチと質疑応答は、英語学習に最適だ。わずか3分半の動画だが、日常会話でよく使うイディオムにあふれている。どのような単語や熟語が使われているのかを見ていこう。

■気になる表現

映画やドラマでもよく聞く日常フレーズや単語が豊富に使われている。代表的な単語やイディオムを書き出してみた。

congratulate 祝う、幸運だと思う、お祝いを言う

opportunituy チャンス、よい機会

inspire 激励する、~を鼓舞する

stick with 従う

believe in ~ ~を信じる

concluded 完結する、終える、締めくくる

cross over to 渡る、越える

lay daown 横たえる、横になる

run through your mind 頭をよぎる

collapse 倒れる、崩壊する

turning point for you 転換期、転機

embarrassing 恥ずかしい気持にさせる、当惑させるような

a bad attitude 態度が悪い、悪い振る舞い

be gratified 満足 する、よろこぶ

awareness 認識、意識

lead up ~から続いている、~につながる

lame 不自由で、説得力のない

■感謝にあふれたスピーチ

イベント開催者から現場のスタッフ、ボールボーイ、警備員まで、さらにスポンサーや家族にも感謝を送る様子は微笑ましい。アカデミー賞でもおなじみだが、英語では日本語よりも口に出して感謝をストレートに伝えることが多い。最初は恥ずかしいかもしれないが、英語を話すことは別人格を作ること。英語文化も学びながら、感謝や自分の気持を言葉で表現していきたい。

■見所

「7試合、7枚のマスク、7人の名前で伝えたかったメッセージは何ですか?」という質問への答えが感動的である。3分を過ぎてから流れるのでぜひ視聴してほしい。

無観客で行われた表彰式のスピーチ。最後の質疑応答ではユーモアを交えた返事で楽しませてくれる。シャイな性格でも感情を込めればしっかり相手に伝わる。好きなセンテンスでシャドーイングやディクテーションをすれば練習になる。わずか3分半の動画でも、楽しみながら学習できることは多いようだ。

