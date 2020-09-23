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出来高変化率ランキング（13時台）～クラボウ、日製鋼などがランクイン

2020年9月23日 14:09

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記事提供元：フィスコ


*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クラボウ、日製鋼などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月23日　13:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<8226> 理経　　　　　　　 　8506600 　587880　 1347.00% 25%
<4347> ブロメディア　　　 　17955400 　1737660　 933.31% 10.38%
<3981> ビーグリー　　　　 　2866300 　278000　 931.04% 24.59%
<3106>*クラボウ　　　　　 　356400 　37780　 843.36% 2.28%
<6196> ストライク　　　　 　694500 　115000　 503.91% 8.98%
<3050> DCM　　　　　　 　4460700 　745000　 498.75% 13.14%
<9273> コーア商事HD　 　131200 　22940　 471.93% 16.4%
<1326> SPDRゴール　　 　81016 　14854.6　 445.39% -3.12%
<1569> トピックスイン 　78950 　14860　 431.29% 0.29%
<4486> ユナイト&グロウ　 　606100 　122560　 394.53% 13.23%
<3776> ブロバンタワ　　　 　44306300 　9650680　 359.10% 17.23%
<1542> 純銀信託　　　　　 　62655 　13731.8　 356.28% -10.12%
<2042>*マザーズＥＴＮ 　17726 　4554.8　 289.17% 2.39%
<2120> Lifull　　　 　1875500 　486420　 285.57% -6.14%
<1476> ｉシェアーズ　Ｊリー 　85201 　22099.6　 285.53% -2.23%
<6016> ジャパンエン　　　 　87000 　22620　 284.62% -8.99%
<4367>*広栄化　　　　　　 　71200 　19200　 270.83% 4.46%
<3565> アセンテック　　　 　1078400 　298400　 261.39% 8.88%
<3646>*駅探　　　　　　　 　104600 　28980　 260.94% 2.79%
<7039> ブリッジ　　　　　 　117200 　33820　 246.54% 7.98%
<4398>*ＢＢＳｅｃ　 　88200 　26460　 233.33% 5.87%
<4399> くふうカンパニー 　170900 　52600　 224.90% 4.15%
<1345> 上場Jリート　　　 　150700 　47920　 214.48% -1.55%
<1456> 大和２２５ベア 　102009 　33018.8　 208.94% 0.71%
<1595> ＮＺＡＭ　Ｊリ　93620 　30532　 206.63% -0.69%
<1591> ＪＰＸ日経４０ 　9374 　3140.6　 198.48% -0.13%
<3686> DLE　　　　　　 　1493000 　502160　 197.32% 0%
<5631>*日製鋼　　　　　　 　1488700 　504520　 195.07% 15.95%
<4475>*HENNGE　　　 　945400 　321880　 193.71% 16.44%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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