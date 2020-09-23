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*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クラボウ、日製鋼などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月23日 13:39 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<8226> 理経 8506600 587880 1347.00% 25%
<4347> ブロメディア 17955400 1737660 933.31% 10.38%
<3981> ビーグリー 2866300 278000 931.04% 24.59%
<3106>*クラボウ 356400 37780 843.36% 2.28%
<6196> ストライク 694500 115000 503.91% 8.98%
<3050> DCM 4460700 745000 498.75% 13.14%
<9273> コーア商事HD 131200 22940 471.93% 16.4%
<1326> SPDRゴール 81016 14854.6 445.39% -3.12%
<1569> トピックスイン 78950 14860 431.29% 0.29%
<4486> ユナイト&グロウ 606100 122560 394.53% 13.23%
<3776> ブロバンタワ 44306300 9650680 359.10% 17.23%
<1542> 純銀信託 62655 13731.8 356.28% -10.12%
<2042>*マザーズＥＴＮ 17726 4554.8 289.17% 2.39%
<2120> Lifull 1875500 486420 285.57% -6.14%
<1476> ｉシェアーズ Ｊリー 85201 22099.6 285.53% -2.23%
<6016> ジャパンエン 87000 22620 284.62% -8.99%
<4367>*広栄化 71200 19200 270.83% 4.46%
<3565> アセンテック 1078400 298400 261.39% 8.88%
<3646>*駅探 104600 28980 260.94% 2.79%
<7039> ブリッジ 117200 33820 246.54% 7.98%
<4398>*ＢＢＳｅｃ 88200 26460 233.33% 5.87%
<4399> くふうカンパニー 170900 52600 224.90% 4.15%
<1345> 上場Jリート 150700 47920 214.48% -1.55%
<1456> 大和２２５ベア 102009 33018.8 208.94% 0.71%
<1595> ＮＺＡＭ Ｊリ 93620 30532 206.63% -0.69%
<1591> ＪＰＸ日経４０ 9374 3140.6 198.48% -0.13%
<3686> DLE 1493000 502160 197.32% 0%
<5631>*日製鋼 1488700 504520 195.07% 15.95%
<4475>*HENNGE 945400 321880 193.71% 16.44%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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