マネーフォワード　急伸、入金消込・債権管理システム開発企業を完全子会社化／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:55JST <3994> マネーフォワード 7360 +200
急伸。入金消込・債権管理システム「VictoryONE シリーズ」の開発・販売を行うアール・アンド・エー・シー（R&AC社）を、簡易株式交換により完全子会社化すると発表している。「VictoryONE シリーズ」は導入企業数国内トップの入金消込・債権管理特化型ソリューションサービス（20年7月の民間調査）。マネーフォワードは20年8月にR&AC社を連結子会社化したが、グループのさらなる成長を目指し完全子会社化する。《HH》
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