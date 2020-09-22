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記事提供元：フィスコ
*19:42JST 欧州為替：ドル・円は104円40銭台で推移、ユーロ安・ドル高は一服
22日の欧州市場でドル・円は104円40銭台で推移。104円74銭まで買われた後に104円41銭まで反落。欧州諸国の株式は強い動きを見せているが、ユーロ安・米ドル高は一服しており、リスク選好的な円売りは抑制されているようだ。クロス円取引に絡んだ円買いは一巡しつつある。ここまでの取引レンジは、ドル・円は104円51銭から104円74銭、ユーロ・ドルは1.1724ドルから1.1504ドル、ユーロ・円は122円69銭から122円69銭。
■今後のポイント
・新型コロナウイルスのワクチン・有効治療薬の開発競争は加速する可能性
・米中分断懸念
・米低金利政策の長期化
・NY原油先物（時間外取引）：高値40.26ドル 安値39.36ドル 直近値40.14ドル《FA》
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