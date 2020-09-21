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記事提供元：フィスコ
*23:38JST NY外為：ドル・円一時急伸、欧州通貨安で、ダウ800ドル超安
NY外為市場ではドル・円は欧州通貨安に連れたドル買いやNYカットでのオプション権利行使時間に向けた買戻しに一時104円07銭から104円86銭まで急伸した。ユーロ・円は122円51銭まで下落後、123円40銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1795ドルから1.1739ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2870ドルから1.2800ドルまで下落し14日来の安値を更新。
ダウ平均株価は800ドル安で推移。米国債相場は安全資産としての買いが加速し、上昇した。《KY》
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